新托福變簡單？首考題型變化與評量重點

菁英教學團隊參加托福改制官方說明會，掌握最新考情動向 (圖/菁英語言教育提供)

ETS 托福官方考試中心正式推出全新 TOEFL iBT 考試制度。此次改制不僅調整題型結構，更縮短考試時間、降低認知負荷，並將評量重心明確轉向真實學術情境下的即時反應與清楚表達，對多數托福考生而言，托福改制後其實更容易上手。面對這波考試變化，菁英語言教育同步啟動新托福教研規劃，從托福模考系統、教學設計到實際考場回饋三個層面進行整合分析，並於新制正式上線當日同步完成系統對應，是台灣少數能在第一時間提供完整、可驗證專業解析的教學單位。

新制托福上線前後，菁英教學團隊即與 ETS 托福官方保持密切交流。針對「聽後跟讀（Listen and Repeat）」是否完全由 AI 評分、口音是否影響成績等疑問，官方明確指出，新制評量核心並非追求完美口音或艱深用字，而是在有限時間內能否清楚表達想法、完成溝通任務。Listen and Repeat 為 AI 與真人主導並行的評分機制，且所有系統皆由 ETS 自行研發，確保評量一致性與公平性。

因應托福改制題目更生活化、作答時間更短、反應速度更重要的評量設計，菁英托福課程早在正式變革前，便已依此方向完成教學與系統布局。教學團隊依循官方新制設計邏輯，建置整合「托福模考系統」與「托福 AI 口說跟讀訓練」學習架構，模考操作介面與官方正式考試一致，讓學生不必再花時間適應考試流程；同時納入美、英、澳多元口音音檔，強化真實應試情境。

菁英表示，新托福並非不給分，而是不給慢慢想的時間，AI 口說跟讀訓練的價值，正是在備考階段反覆訓練即時反應與清楚表達，避免考生在考場才首次面對這種壓力。模考結束後即提供解題與範例解析，讓學生快速抓到出題邏輯，同類題型不再反覆失分。該系統亦於 2026 年 1 月 21 日與新制托福同步上線，反映菁英教研團隊並非追趕改制，而是早已為更簡單、更生活化的新托福做好準備。

菁英教學團隊採訪托福全球合作夥伴經理，分享首場考試應試經驗 (圖/菁英語言教育提供)

菁英教學團隊強調，托福改制核心精神並非降低標準，而是更貼近真實留學與學術環境所需的語言能力。當考試變得更輕量，真正拉開差距的，反而是準備方向是否正確。未來，菁英將持續以官方測驗走向與實際應試回饋為調整依據，協助學生在最新考試規則中，走最短、也最有效的準備路線。