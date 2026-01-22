新招！ 國際詐騙「轉接」國內規避語音警示 詐1500萬
台北市 / 綜合報導
刑事局電信偵查大隊近期破獲詐騙集團新型詐騙手法，詐團為了讓被害人接到國際詐騙電話，又不會聽到防詐語音警示，利用手機轉接功能，將國外的詐騙電話先打進國內詐騙機房，再轉接給國內民眾，藉此詐取被害人錢財，總計有9人受害，詐騙金額高達1500萬元，警方掌握詐團藏匿的地點，在台中七期的知名帆船商辦，拿出破門器材進到機房內搜索，將游姓主嫌等4名集團成員逮捕依法送辦。
刑事局警方拿著撞門器材，朝玻璃門角落用力敲擊，把門擊碎進到機房內搜查。警方在機房內，除了找到詐騙集團成員，還找出好幾支手機，刑事局電信偵查大隊近期掌握，詐騙集團利用一種新的詐騙手法。
從國外的機房撥出詐騙電話，給在台灣的詐騙機房內，再透過人頭手機，利用手機原本就有的指定轉接功能，把詐騙電話轉給國內的被害人，會需要多經過這一手步驟，就是因為詐騙集團，要避免讓接電話的民眾，聽到這一段語音警示。
國際電話語音警示說：「這通是國際電話，請注意小心詐騙。」這是近期政府跟電信業者，合作推動的防詐措施，只要民眾接到國際電話都會先跳出這樣的語音警示，詐騙集團因此利用轉接功能，從原本國外打進國內，變成國內來電。
電信偵查大隊隊長王膺智說：「本局發現此一手法，立即通報NCC(國家通訊傳播委員會)，在去年11月兩次召集各家電信業者，修正相關機制。」
刑事局調查，詐團成員會冒充國家通訊傳播委員會或是中華電信等公務機關，謊稱被害人，遭冒名申辦門號並涉及詐欺案，再假冒檢警人員，以代管財產誘騙被害人交出財物，總共有9人受害詐騙金額高達1500萬元。
而詐團藏匿的詐騙機房，就是位在台中七期知名的帆船商辦內，這裡因為管制森嚴，經常成為博弈或是詐騙集團的工作基地，後續警方逮捕49歲游姓主嫌，等4名詐騙集團成員，依詐欺等罪嫌移送，訊後檢方向法院聲請羈押獲准。
對北京不滿！北韓反對中國在邊境設電信設施
手機下午4點響國家警報！3電信測試災防告警訊息 關閉方式曝
送愛馬仕精品包取悅貴婦 詐團不法所得逾1.7億
