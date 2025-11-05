新掛牌統一00988A 鎖定創新商機

AI浪潮進階到戰略整合新紀元，創新從各產業中萌芽，帶來嶄新商機。主動式ETF新兵「統一全球創新主動式ETF（00988A）」已於11/5掛牌上市，透過三大創新類型配置，放眼全球鎖定六大創新投資主軸，篩選全世界具有創新能量與規模優勢的強勢企業，挖掘「霸主更霸、新星更亮」的未來性。

創新不是只有顛覆式創新這一種類型，還有擴展式創新、漸進式創新。顛覆式創新就像是產業的革命家，具有重塑整個行業面貌的潛力。這種創新雖然有機會帶來巨大的改變和獲利，但同時也承擔著技術不確定性和市場接受度的雙重風險。擴展式創新則是在既有基礎上開拓新領域，既能保持原有優勢，又能創造新的商機。而漸進式創新是在現有產品基礎上持續優化改良，穩步提升競爭優勢，因此風險最為可控。

統一00988A利用動態調整三種創新類型的投資配置，力求在多元創新機會中取得適當平衡。因為真正聰明的創新投資從來不是孤注一擲的賭博，而是在風險與機會之間找到最適平衡點。產業方面，這檔ETF六大創新投資主軸包括科技領域的創新軍火庫、金融創新、軟實力創新，及非科技的消費創新、硬實力創新、資源創新。

創新軍火庫指的是AI基建供應鏈，也是統一00988A的投資配置重點。AI基建不僅是科技發展的基礎，在各國競逐數位主權的背景下，更是關鍵的戰略利器。同時，AI發展也刺激軟體及雲端(SaaS)領域的擴展式創新商機。透過AI軟體及硬體同時布局，可以全面掌握AI投資潛力。網路世界是現實的延伸，這檔ETF布局網路普及帶來的消費領域創新機會，例如企業透過資源整合建立完整生態系平台，讓消費者在同平台上可以享受多樣化服務，也能進一步擴展企業業務領域及利潤。

除了AI以外，統一00988A還布局金融、能源及硬實力創新機會。在金融領域，各國監管政策成熟、數位支付和加密貨幣的滲透加速，美國天才法案奠定美元穩定幣合規化．更將重塑跨境支付系統。許多人認為機械/國防、能源是相對冷硬且固化的產業，但其實也存在漸進式創新火苗。AI運算能力進步為機器人賦予更強的環境互動能力，帶動其應用逐漸從企業深入民間，大數據分析也讓軍事領域從傳統武器進階至數位戰場時代，催生硬實力創新成長機會。AI算力上升使電力需求同步增加，高效率、低碳排的能源轉型商機，也是統一00988A主要投資領域之一。

選股方面，統一00988A採用雙引擎策略，同時瞄準具備創新戰力的產業霸主和潛力新星。分析全球市值前十大公司近三年排名變化，「霸主更霸、新星更亮」格局確立。AI革命不僅改變了科技產業格局，更重塑全球市值排名。短短兩年多，AI從「算力基建」邁向「技術應用」，AI產業的獲利動能全速推進，進一步改寫了全球資本市場的勢力版圖。

根據彭博資訊，當時(2022/12/31)輝達（NVIDIA）的全球市值僅排名第17名、3595億美元；台積電位居第15名、市值3784億美元。輝達挾AI晶片王的優勢飛速成長，至目前(2025/9/30)，市值已突破4兆美元，排名全球第一，不僅成為AI產業的心臟，也標誌著新一代科技霸權的誕生；台積電市值成長至1.1兆美元、名列全球第10名，躍升為全球AI心臟的供血動脈。

隨著AI加速發展，現在的一方霸主，未來有機會成為更霸、更強、更難取代的世界霸主，現在的新星，也有潛力竄升為新興霸主。統一00988A聚焦全球市值型創新強者，挖掘下一個輝達與台積電。也就是說，投資統一00988A，不僅是參與創新投資浪潮，更有機會參與未來產業霸主的誕生歷程。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。