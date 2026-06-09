新政府風向變了？保加利亞防長：不再提供武器給烏克蘭

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保加利亞國防部長斯托亞諾夫。翻攝《索菲亞環球報》



保加利亞國防部長斯托亞諾夫（Dimitar Stoyanov）9日宣布，該國將不再向烏克蘭提供任何武器。這是保加利亞4月大選後，新政府對俄烏戰爭的一項重要表態。

美聯社報導，斯托亞諾夫在首都索菲亞告訴記者：「我們已經明確表示，烏克蘭戰爭不會在戰場上得到解決。我們現在目睹的是一場消耗戰，無論累積多少武器，唯一的結果就是人命的喪失。」

他補充：「烏克蘭需要的是更多的人，而不是更多的武器。它已經有足夠的武器，因此我們不打算向烏克蘭軍隊提供更多武器。」

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保加利亞總理拉德夫（Rumen Radev）領導的政黨聯盟，在今年4月國會大選取得壓倒性勝利後上台。他多年來一直反對武裝烏克蘭，並呼籲採取「外交解決方案」。

保加利亞是北約和歐盟的成員國，自俄羅斯在2022年發動全面入侵以來，一直向烏克蘭提供軍事援助。這些主要製於蘇聯時期的武器，在戰爭初期發揮重要作用。由於保加利亞國內也有政治爭議，這些武器運輸主要透過第三國進行。

斯托亞諾夫表示，是時候坐到談判桌前「尋求由雙方共同定義的公正和平」。

他說：「當然，歐盟的角色極其重要，很難將這個角色歸入調解人的角色。原因很簡單，因為無論如何，歐盟也在這場戰爭中協助了烏克蘭的努力。」

斯托亞諾夫還宣布，保加利亞計畫在2030年前將國防開支提高到國內生產毛額（GDP）的5%。

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