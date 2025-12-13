新故鄉願景》三崁蛙森 都市祕境與自然共舞

永康區三民里營造「三崁蛙森」品牌，盼打響社區名號與觀光，讓更多人走進來一探究竟。（曹婷婷攝）

三崁店是台灣特有種諸羅樹蛙重要棲地，被喻為是諸羅樹蛙的故鄉。（曹婷婷攝）

永康區長李皇興。（曹婷婷攝）

永康區雖是台南工商業發展重鎮，但當地舊部落「三崁店」不僅是曾文溪以南唯一的諸羅樹蛙棲地，也保留日據時期糖廠神社，近年來更在社區居民營造「三崁蛙森」品牌及認養樹蛙棲地下，持續推動守護生態與社造並行，這片早年幸運逃過開發的都市祕境，展現出與自然共存的美好。

糖廠神社 訴說昔日風華

「三崁店」為三民里內4大聚落之一，昔日為台江內海交通要道，清代起商業即相當興盛，日據時期更因永康糖廠落腳而形成產業與民生聚落，但隨著製糖業沒落，人口外流、老化等，三民里漸漸黯淡失色。

廣告 廣告

少了糖業支撐，三崁店曾經沉寂一段漫長歲月。民國96年間，建商計畫在台糖土地興建住宅區，地方為捍衛老樹生態及糖廠的神社遺址，成立「守護三崁店聯盟」，成功搶救三崁店諸羅樹蛙、中止開發住宅計畫，也讓里民意識到社區坐擁珍貴生態與人文資產，進而喊出「文育復興」大計，串聯在地景點並發展出「文史、保育」輕旅行，將諸羅樹蛙當作吉祥物，催生相關文創品，建立自創專屬品牌。

走讀遊程 讓更多人進來

「這是一段漸進過程！」三民社區發展協會關懷據點主任黃鈴池說，諸羅樹蛙是召喚更多人關注三崁店前世今生的引子，但要長期推動社造工作，必備要件是人與錢，才可望翻轉老舊社區，為此他透過寫計畫書向政府爭取經費，最終目的是「福利社區化」，培訓志工導覽推廣走讀遊程、發想製作文創商品、販售在地農特色產品等，力求社區自給自足，盼的就是未來經濟獨立。

三民社區自110年建立關懷據點，首要任務便是召集志工、多元就業人力，逐步建置人力後，進而推展一場場活動，從安排社區走讀、三崁店導覽、生態踏查等，試著讓更多人走進來並認識三崁店，漫步欣賞除了糖廠文史、諸羅樹蛙之外，社區裡的陳家洋樓、許家古厝及日式百年廁所等值得欣賞的古建築之美。

百年土堤 前人生活智慧

與水為鄰的三民里，庄頭內的「百年土堤」也揭示前人生活智慧，不但被評為水患自主防災特優社區，114年也將防治水患經驗轉化為特色桌遊。三民社區更師法百年土堤概念，每年自雨季開始，從緊鄰諸羅樹蛙棲地的埤塘引進水源，5月至9月為樹蛙繁殖期，這段期間將天然埤塘營造為樹蛙繁殖之地，每年6月辦理樹蛙導覽行程，待樹蛙進入產卵期，也會避免人為干擾，目前當地至少有9種蛙類生態。

黃鈴池感慨，以往到外地向人自我介紹「我來自三民里」，大家都誤認是高雄人，三崁店更是老一輩才知悉、年輕人不知道的地名。但隨著推行社造數年下來，近年講到三崁店，已有不少人眼睛一亮「是那個有諸羅樹蛙的三崁店嗎？」

三民里長陳和志說，目前諸羅樹蛙數量約千隻，社區也認養這片被形容是「永康綠肺」的次生林，透過自然復育，守護樹蛙生態。社區也從113年起規畫3條導覽路線，分別為糖廠神社、社區聚落、夜賞樹蛙，平均每場約吸引2、30人報名，透過這些活動讓大家慢慢認識三崁店。

振興社區，需要有人做事、有經費營造設施，未來也計畫爭取於次生林周邊闢建環湖步道、復育區，完善占地6000平方公尺生態區域及4000平方公尺休憩區域，在守護森林生態同時，以生態工法完善這片環境，希望讓人們可以更安全地親近這片森林。

有感參與 觀光潛力看好

台南社大研究員吳仁邦觀察，三民社區透過認養諸羅樹蛙棲地，把守護生態觀念導入社區，讓更多居民認知此事的重要性，進而帶動更多人有感參與，社區也在棲地周邊栽種原生種，同時也透過舉辦各項課程，把外面的人帶進社區，「這個脈絡不錯，將社造、生態概念結合一起，讓居民、遊客產生連結與互動」。

永康區長李皇興說，未來會明確區隔生態與觀光界線，避免樹蛙棲地與自然生態遭干擾，明年也將請專業生態老師、文史工作者研擬兩棲生物保護與導覽資訊，三民里也已於今年8月底成立「樹蛙巡守隊」，後續將強化專業能力，希望讓三崁店成為在地文化與生態保育重要據點，讓歷史人文、生態與環境共榮。

市議員朱正軒也看好三崁店觀光潛力，期許假以時日能營造一處文史生態公園，他也建議市府於此挹注更多資源，增加觀光互動性以提升旅客打卡吸引力，帶動當地文化旅遊。

動員令─台南市永康區

●人口：235,808人（至2025年11月止）

●土地面積：40.2753平方公里

●古地名：埔羌頭

●永康區長李皇興的一句話：

社區營造精神是「參與」，透過推動「行政社造化」，把行政作為納入社造精神，一群人一起走，眾志成城。

●知名人物：陳文郁（蔬果育種家）、魏德聖（導演）、唐從聖（藝人）