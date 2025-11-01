新故鄉願景》兔馬龍共生 打造昌南明日村

「VDS活力東勢」公司與農民契作胡蘿蔔，2022年起每年在昌南村舉辦「國際台灣胡蘿蔔日」，為地方帶來發展契機。（本報資料照片）

早年1元就可買零食的「一元柑仔店」，是老一輩昌南村民的難忘回憶。（張朝欣攝）

記錄昌南村培育出許多土水師的「泥作師傅家」。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉昌南村人口老化嚴重，65歲以上人口逼近25％，超高齡族群以農耕為主，加上年輕人口外流，未來承接農務機率低，預計15年後非勞動力人口將超過50％，可能成為空洞化、邊緣化及高齡化的極限村落。

雲林縣政府與東勢鄉公所因此以昌南村在地胡蘿蔔產業為主軸，強化在地產業觀光經濟發展、促進在地產業升級、吸引青年返鄉、創造更多就業機會為目標，由水牛設計部落公司執行參與式地方創生環境營造。主題設定為「昌南明日村 The Village of Tomorrow」，取Tomorrow諧音兔、馬、龍，兔意喻胡蘿蔔、馬為鐵馬道、龍是在地龍穴傳說，透過在地農特產、休憩設施、文化歷史建立共生環境，藉此開創超高齡村落第2春，扭轉昌南村的未來。

衝南小隊 披荊斬棘

水牛設計部落公司負責人王卓薇表示，創生計畫由3組藝術家陳俊憲、吳曉芸、徐佳伶與在地達人共組工作坊，推動12場互動式設計規畫，以東勢鄉主要農產品胡蘿蔔為出發點，以蘿蔔花形象做為昌南村意象，同時具有「繁華，保庇」寓意。

整體場域空間透過「衝南小隊」7個藝術裝置，做為探索祕境之旅的導覽指標系統，串聯聚落生活空間與農業地景，藉由探索祕境、體驗遊程、食農教育、社區品牌賣店、指標系統，營造出產業、經濟、文化、生態的創生環境。

昌南社區發展協會總幹事許惠雯解釋，「衝南小隊」名稱源於1737年陳姓先祖從大陸福建來台，自彰化入境後，發現東勢鄉一帶物產資源及風水地理優越，因而「往南而衝」移居至此，可說是衝南開創者，社區取其「昌」與「衝」台語諧音，成立「衝南小隊」，象徵傳承先祖披荊斬棘的歷史精神。

藝術裝置 述說歷史

7個藝術裝置分別為明珠阿嬤提供的「明珠花園」、位於昌南社區入口處的「明日小屋」、訴說先人陳國拔在清朝中舉的「武舉人傳奇」、記錄昌南村培育出許多土水師的「泥作師傅家」、早年1元就可買零食的「一元柑仔店」、元宵吃飯擔的「吃飯擔綠帶美化」，以及地方特產老菜脯的「心菊農場」。

曾擔任高職老師的村民陳麒淵認為，地方創生是扭轉家鄉未來的契機，全力支持參與，除無償提供自家「心菊農場」作為蘿蔔乾農事體驗場，還把父母拉來一同投入，帶著父母勸說老一輩參與計畫，成功營造明珠花園、一元柑仔店、吃飯擔綠帶等景點。

老屋活化 豐富景點

「地方創生對村子的幫助很大。」昌南村長陳論說，人口老化加上年輕人到外地工作，村內許多老房子、公共空間缺乏整理，透過地方創生不僅老房子有了新風貌，公共空間也能活化再利用，成為村民新的記憶點，大家定期整理打掃，讓地方更有凝聚力。

「環境營造不能停，要持續動起來才會有成果。」昌南社區發展協會理事長許世文直言，「昌南明日村」地方創生只是起步，未來還要爭取圍牆彩繪、裝置藝術等，讓社區景點更豐富多元。

雲林縣農會總幹事、也是昌南村民的陳志揚提到，這項計畫由下而上，透過田野調查發現昌南村文史與地方風情，凝聚居民意見與共識推動社區環境營造，的確大大改善村民生活品質，加上昌南村蘿蔔、蒜頭等農作相當優質，希望未來能結合農產行銷帶動地方經濟發展。

水牛團隊 再造佳績

雲林縣城鄉發展處長林長造指出，計畫委由「水牛設計部落公司」執行，其團隊過去曾在雲林成功營造「口湖宜梧城鎮之心人文景觀再造計畫」與「台西中山路人文景觀再造計畫」，獲得相當多媒體曝光量及中央高度肯定，如今投入打造小而美的「昌南明日村」，未來發展令人期待。

