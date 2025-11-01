新故鄉願景》動員男丁社造 婆婆媽媽力量大

婆婆媽媽力量大！雲林縣東勢鄉昌南社區發展協會總幹事許惠雯，帶領一群婆婆媽媽投入地方創生「昌南明日村」社區營造計畫，因協會成員大多是婦女，有時整理社區或辦活動需要男丁壯漢搬東西，婆媽們便請丈夫、兒子、叔叔伯伯們來幫忙，鼓勵他們參與社區事務。許惠雯說，老中青一起動起來，社區凝聚力才會愈來愈好。

面對社區人口老化、年輕人外流，昌南村地方創生也面臨人手不足困境，平日社區聚會、環境打掃等活動，出席的大多是婦女。許惠雯分析原因，原來叔叔伯伯們多忙著地方廟會事務，有些人則是沒有伴，所以出門意願不高，於是便動員社區婆婆媽媽發揮女力，拉攏他們一起加入社區活動。

廣告 廣告

許惠雯說，昌南村南天宮是東勢鄉信仰中心之一，著名的馬鳴山五年千歲吃飯擔，昌南村也是廟轄之一，因此每逢元宵吃飯擔，男丁都會動員起來迎神遶境，宗教文化信仰不僅能帶動地方長者，甚至連旅外工作、讀書的年輕人也會特地返鄉參與，「將地方創生與地方信仰連結起來，可發揮更大的能量」。

婆婆媽媽中的長輩，更是地方創生重要人物，許惠雯與部分長者並不熟絡，但只要拜託阿嬤們出馬邀請，阿公、阿伯、叔叔們通常比較願意參與社區活動。其中社區發展協會志工班長付乙茹阿嬤常幫許惠雯「箍人」，雖然她是從泰國來台的台灣媳婦，但已在台灣生活30餘年，非常熱心社區事務，村裡老一輩的長者，只要交給她都能叫得動。

許惠雯提到，一些老人家雖然年紀大，仍充滿活力，只要有動力，很願意出來幫忙，她在LINE群組傳活動訊息，老人家看不懂，便找人問這是什麼？只要主動邀請，老人家多半願意出面幫忙，而不少年輕人也在媽媽、阿嬤叮囑下會參加活動，「社區是大家的，只要願意參加，就能讓社區愈來愈好」。