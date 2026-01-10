新故鄉願景》友善浪貓環境 朝特色商圈發展

中央市場有業者設計貓咪款式手工包包，並把賣出去的錢作為照顧浪貓支出用。（謝佳潾攝）

中央市場力拚轉型，不受「環境」與「對象」限制，擦出不少精彩火花！除把市場搬進老人之家讓長輩再次享有逛市場的樂趣外，還有業者組「央市貓族」為流浪成貓結紮，將市場打造成友善浪貓環境，意外吸引愛貓人士上門。

傳統市場最可貴的就是人情味，而中央市場更是將此發揮得淋漓盡致，也成為轉型的助力之一。2019年中央市場與衛福部南區老人之家合作，為服務行動不便的長者，攤商直接把市場搬到老人之家，讓長輩再次享有逛市場的樂趣。

廣告 廣告

活動當天，老人之家直接變成「南老中央百貨」，長輩們逛得不亦樂乎，為自己挑選喜歡的衣服。

促成這樁美事的伍靜華指出，相信長輩們在年輕時一定都逛過中央市場，所以之前曾經邀請他們來市場逛街，果不其然大家都逛得很開心，因此當南老詢問能否合作把市場搬進老人之家時，她馬上點頭同意，許多攤商第一時間也都熱情響應，大家認為這除是一種宣傳，更是一種意義。

打破「環境」的限制，中央市場在力拚轉型過程中，連「服務對象」也有所突破。中央市場流浪貓問題不小，隨時可見浪貓亂竄，但有業者發現，浪貓只要有得吃並不會製造環境髒亂，所以餵食沒問題，關鍵在於控制數量。

為此，10餘名業者自掏腰包組成「央市貓族」，為成貓結紮、幼貓安置，至今3年來約結紮500隻、送養百餘隻，有很多市場外的民眾也會來找他們幫忙誘捕、結紮、安置。

「央市貓族」成員林小新指出，貓的繁殖力很強，一年可以生3、4次，如果不結紮，後果不堪設想，若數量超過負荷、食物不夠吃，對環境還是會造成影響，因此藉此呼籲「可以餵食，但要結紮」，這才是愛護流浪貓的正確觀念，至於成貓在結紮後會選擇原地放生，幼貓則照顧到健康無恙後，開放大家領養。

「央市貓族」替浪貓找新出路，還意外把市場打造成友善浪貓環境，除在市場角落放貓砂盆、飼料外，還有業者設計貓咪款式手工包包，並把賣出去的錢作為照顧浪貓支出。另有咖啡店家收養浪貓後，把牠照顧成店貓，吸引不少愛貓人士前來，如今中央市場正朝著友善貓咪特色商圈發展。