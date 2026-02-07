新故鄉願景》康樂里成功轉型 林再興成推手

新竹市康樂里長林再興，是槺榔驛小火車及康樂社區再造的靈魂推手。（陳育賢攝）

出生於民國39年的林再興，是活生生的槺榔看板人物，83年就開始擔任康樂里里長迄今，對里內業務推展不遺餘力，凡事身先士卒，績效卓著，深受當地鄉親信賴，除了長期推動社區營造，也成立環保志工隊，不僅讓原本沒落的邊陲小里成為全國聞名的特色社區，也讓該里生態獲得良好的復育。

到他孫子輩已世居在槺榔庄8代的林再興，照顧康樂里就像自己的小孩一樣，30餘年如一日。環保局長江盛任表示，林再興可以每周六清晨5點就在公園集合大夥一起掃街，20年風雨無阻，任勞任怨，這也讓康樂社區的環保義工隊，3度獲環保局績優環保義工隊的肯定。

原本從事玩具製造業的林再興，80年初曾在路邊看到1位里長鋪柏油，他隨口問了句「當里長也要會鋪柏油喔？」那位里長回他說「你想學啊？我教你啊。」

就這樣一句話讓他思考，如果他來當里長，會是怎樣的畫面？他不會鋪柏油，能做其他什麼事？就這樣他想考驗自己，希望服務自己家鄉，因此在83年投入選舉，第1次選就選上，一做就是32年。已76歲的他說，現在是沒做「凍未條」，只要身體允許，他會一直做下去。

林再興說，社區腹地小、不追求大量人潮，但在社區居民共同努力維護之下，社區內除了槺榔驛小火車，還有康樂公園、百年古井、防空碉堡、二次大戰彈孔牆（林家古厝）、農村生活文物館，讓全國親子願意走進康樂里。

遊客來了，多少也帶動地方經濟，加上社區也會舉辦DIY或健走活動，附近就有1間鐵工廠因人潮改作飲料店，社區媽媽若有自產蔬菜，也會在假日拿出來販售，算是生活的小確幸。

他指出，維持鐵道運作並不容易，小火車完全由社區發展協會自負盈虧營運，票價僅能補貼部分維修成本，因此要別出心裁，想行銷、想點子，10年前開始配合耶誕夜，將麋鹿小火車掛上耶誕燈炮，每年耶誕夜的6點至8點，槺榔驛耶誕麋鹿小火車已成為地方特色活動。