新故鄉願景》廢棄竹材製碳黑 變身生質能源

桃園市復興區因是台灣重要竹材生產地，也造成大量廢棄竹子無處可去，隨意堆置與露天燃燒造成汙染問題，復興區長蘇佐璽為此積極尋找解方，啟動「分散式再生能源」計畫，在計畫主持人洪英哲與銘傳大學生物科技學系及企業贊助下，將廢棄竹材製成碳黑取代傳統煤炭，化身生質能源供區民使用。

蘇佐璽說，提出區域型、微型化、廢棄竹材就地處理的構想，配合使用新興的生質物高效熱轉換低溫熱解技術，將廢棄竹材製造出碳黑，作為高值化的固態燃料以取代煤炭，不僅供區民生活所需，也落實循環農業與淨零排放理念趨勢。

廣告 廣告

他指出，相關碳化設備低溫低壓，也無公安與公害，可全部安置在一個標準20呎的貨櫃中，方便移動到竹農作業區，尤其是偏遠社區和竹產區，設備可直接處理在地廢棄竹材，並降低長途運輸所增加的碳排放。

蘇佐璽說，復興區雖在偏遠山區，仍可把自身竹廢棄物變成能源資材，不僅解決竹子去化問題，同時也產生額外能源供區民使用，例如露營區的無煙碳和發電用的生質燃料，為地方環保、原鄉發展和永續能源做出貢獻。

蘇佐璽提到，復興區桂竹產業因經濟效益降低，市場需求大減，但竹林不疏伐，也使桂竹筍產量明顯下降，且依水土保持觀點也需適時照顧竹林，尤其未來走入碳匯時代，更要及早因應。

他也說，國家政策希望走向非核，但現況火力發電占比仍高，台灣空氣汙染問題嚴峻，電價又高，推動廢棄竹材化身生質能源符合未來環境保護走向，效益將會是多面向。

為扶植復興區桂竹產業發展，桃園市農業局近年透過輔導具永續經營規模的竹材生產區執行樣區監測，了解竹林更新後對竹材的影響，另培養在地伐竹工班，透過培訓增加伐竹技術與竹產業競爭力；另建立竹林經營生產流程，根據不同地理條件，導入機具以簡化竹林更新流程，達到省工、提高效率，並減少對周邊環境的影響。