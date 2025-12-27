新故鄉願景》擴大市場規模 思考綠建築應用

桃園復興山區的桂竹是台灣特有經濟價值最高、用途最廣泛的竹種，對於早期泰雅族人而言，擁有一座竹林就等於擁有一座寶山；相反地，竹林如果沒有適度伐採，倒竹與枯立竹將會擠壓新生竹成長空間，且當地下莖生長停滯，竹林不再萌生新筍與擴張，竹林固土能力下降，反而不利水土保持。

中央大學通識中心助理教授鄭揚宜認為，山上桂竹產業最主要問題出在「沒有市場」，除上游竹材生產及加工是否穩定外，因竹材取代性高，相較大陸及東南亞國家，台灣的市場規模太小，應思考「竹材能夠做什麼」，目前除作為農用資材外，也可思考綠建築應用，訂定相關綠建材使用比例。他建議，政府應有明確政策指引，而非一昧拿錢補貼，才能讓復興區的桂竹產業看得見未來。

深感竹產業升級的必要性，友順竹業創辦人林志仁說，若回鄉年輕人只能做收入有限的勞力工作，往往被認為「混不下去」才返鄉。他帶領團隊更新伐竹設備與技術，更花費心力讓復興區竹林更新管理得更漂亮，而非雜亂不堪無法生出桂竹筍的老化荒林，期盼吸引更多私有林的林主加入竹林撫育行列。

復興桂竹發展協會理事長李俐汝指出，復興區各部落幾乎被竹林圍繞，遇暴雨或颱風倒竹時，常造成山區對外僅有產業道路交通中斷，甚至引發土石流危機，撫育竹林不單只關乎產業經濟面向，做好相關水土保育更是族人生命財產安全的大事。

榮華竹業創辦人邱思怡直言，桂竹產業要在山區發展，除產業必須升級外，更大困境來自禁伐令土地政策影響，在勞動力密集、從業人口老化及運輸成本高昂壓力下，採伐作業效率與經濟效益嚴重下滑。她期盼在桃園設立「竹產業二級加工示範區」，讓桃園桂竹產業現採現地用，增加在地更多就業機會，改善族人生活。