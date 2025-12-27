新故鄉願景》桂竹產業復興 部落經濟再生

桃園市復興區是北台灣主要的桂竹產地，竹子與當地泰雅族生活密不可分，竹產業盛極一時，民國105年中央實施《原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例》，畫定禁伐區域並提供禁伐補償金，讓曾是泰雅族部落重要的產業經濟迅速衰退，一群泰雅青年不願意大片竹林因禁伐荒廢，倡議定期疏伐的重要性，並設法讓在地桂竹業達到「竹材收穫、商品製造、休閒觀光」的完整三級產業。

身為台灣最大桂竹產地，友順竹業與復興桂竹產業發展協會參與各項計畫，以重建地方竹業為初衷，一同扭轉禁伐補償上路後導致竹產地缺工、生產力下降和高勞力密集等劣勢，挑戰伐竹產業轉型加值的各種可能。

友順竹業 改善就業環境

外號「阿山」的林志仁今年39歲，從小跟著家人砍竹，退伍後發現族人仍在幫漢人老闆伐竹，不但自行負擔工具成本、無保險，且以量談價毫無保障，眼見部落擁有高品質的桂竹，卻無法形成穩定產業，106年和父、兄共同創立「友順竹業」，不斷嘗試改善竹農就業環境、提供中下游穩定原料。

由於嚴重缺工，在林業保育署補助下，林志仁採購各項高效能設備並參與課程，積極改善伐竹辛苦的作業環境，但仍遇到技術斷層問題，「老師傅不會跟學徒解釋眉角在哪，所以必須系統化建置伐竹的產業知識」。他堅信，欲打造台灣竹產業下一個黃金年代，竹原料是根基，沒有人力從事上游端撫育，後端加工研發也無從下手，因此他特別重視人力的專業化培訓，不僅提升伐竹產業的技術門檻，也讓從事伐竹的原民青年更有自信。

創造利潤 吸引族人返鄉

林志仁的工班有15人，逾半數是40歲以下青年，不僅運用空拍機正射影像3D建模，採伐前先觀察林地樣貌建立地理圖資，並訓練成員考取卡車、吊車等相關證照，讓大家知道復興區的竹業「可以賺錢」，以吸引更多年輕族人返鄉投入。友順竹業近年也與政府合作，找出適合永續經營的疏伐模式更新老化的竹林，搭配適度經營，即能在生產收穫、林相健康及促進在地部落經濟層面獲得三贏。

催生「榮華竹業」的邱思怡是竹業第3代，她說，復興區擁有得天獨厚的竹林生長環境，尤其海拔1500公尺以上山區孕育出的桂竹林品質更是優異，是全世界少有的中高海拔桂竹產區，連對材質要求甚高的日本竹劍業者，也特地來台挑選桂竹。她強調，相較需10至20年生長周期的木材，4年生的桂竹材周期短、產量高，透過定期有規畫的砍伐方式，就能在產業與土地發展間取得平衡。

榮華竹業 引入商業模式

然而，一級竹產業屬勞力密集工作，也有所謂的「竹蟲」壓榨銷售價格。邱思怡說，早年山上砍竹就一車車往山下賣，全無管理機制，她試圖改變僵化的傳統竹產業，112年號召年輕親戚返鄉成立「榮華竹業」，將公司化管理和商業模式引入竹林產業。

榮華竹業在部落成立分料廠，銷售前先初步加工，有助提高竹材品質與價值，另設立竹農創產業工作站，培養竹產業人才，讓竹農學習並掌握竹林管理，提供技術支援與市場資訊，建立與竹農的合作機制；另運用機器代替人力、專業的集材分級化，並設計加值利用剩餘竹材，多元發展循環經濟，創造具吸引力及競爭力的部落竹產業。

產學合作 保育森林資源

復興桂竹發展協會理事長李俐汝說，在泰雅族人的生活中，竹子扮演不可或缺角色，協會成立就是為延續傳統文化，除積極向竹農推行竹林管理外，且因桂竹質地堅韌具有彈性，表皮自帶光澤感，擁有其他竹種無法呈現的光亮美感優勢，早期透過多元就業方案開發竹飾品做成耳環、手環等，很多人驚豔竹子竟可製成飾品，協會也在林業保育署輔導下，陸續在復興區前山設置竹材集散廠，盼吸引更多年輕人回鄉工作。

國立中央大學曾透過「永續復興」USR計畫，在復興區合作推動桂竹產業發展。通識中心助理教授鄭揚宜指出，政府除發放補償金外，也應提撥相應預算用於培訓在地青年操作空拍機、衛星定位等量測技術，或輔導相關山林產業公司執行清查、監測及善用森林資源等，改變竹產業僅是體力活的刻板印象，才能提供部落青年留鄉誘因，也讓森林資源得到更好保育。

動員令─桃園市復興區

● 人口數：13,264人（至114年11月底）

● 土地面積：350.7775平方公里

● 古地名：角板山

● 復興區長蘇佐璽的一句話：佩服年輕人願意投入竹產業，復興區公所將與中央、桃園市政府攜手，為復興區環境保護與未來迎接碳匯一起努力。

● 知名人物：達少‧瓦旦（泰雅族音樂家、原住民電線台前族語主播）、李孟遠（巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌）、小薰（藝人，本名黃瀞怡）、夏宇童（藝人，本名馬詩婷）