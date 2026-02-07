新故鄉願景》槺榔驛小火車 邊陲農村展特色

新竹市槺榔驛小火車已成全國知名的親子遊憩景點。（陳育賢攝）

新竹市康樂里全力改造社區城鄉新風貌，並在民國91年完成首個農村曬穀的社區入口意象。（陳育賢攝）

在新竹市康樂里長林再興率社區居民努力奔走下，少見於社區住家旁的防空碉堡，成功被列為市定古蹟。（陳育賢攝）

新竹市康樂里舊名槺榔庄，300餘年前因其地多生槺榔樹而得名，由於庄內有槺榔驛站，是日據時期輕便車運送客貨往返竹塹舊港到新竹市區之間的重要中繼站，庄內也因驛站帶來的商業活動而繁榮，但隨著時代演變，輕便車除役，槺榔庄逐漸回歸為邊陲小農村，但10餘年來在里長林再興等人的大力推動下，槺榔庄被賦予新生命，如今成為全國聞名的再造社區！

位處交通與戰略重要位置

康樂里位於新竹市西北部，舊稱「槺榔」，由於位處交通與戰略重要位置，加上舊有的槺榔樹種而衍生的產業製造聚落，造就里內廣泛又豐富文物與多元風情，包括日據時代輕便車道路徑、第二次世界大戰的碉堡，還有純樸的農村景致。

廣告 廣告

市府表示，槺榔庄舊時因遍地是原始槺榔樹，因此得名，槺榔庄過去也因此曾出現以製作俗稱「天地帚」的槺榔掃把產業。

目前最受歡迎的輕便車則是清代、日據時代產物，當時是負責運送新竹市竹塹舊港往返市區外媽祖長和宮之間的客貨列車，這條輕便車道軌跡，從清朝開始就已是舊港與市區間重要的經貿之路，具有豐富的歷史文化內涵。

槺榔庄在民國71年調整行政區域時改名為康樂里，當時的康樂里已回歸為平淡的小農村，83年起開始擔任里長的林再興，讓康樂里有了不一樣的改變。

百年古井、防空碉堡獲保存

林再興說，91年起他身兼社區理事長，當時政府陸續推動社區總體營造、城鄉風貌再造、社區規畫師訓練、多元就業工程、生活美學再造等多項運動，他也去上課，對家鄉有了些想法，希望做出特色，開始著手改造社區，帶領著社區居民改造新故鄉，91年首先完工的就是農村曬穀社區入口意象

接著像百年古井、防空碉堡等都在推行社區營造運動下，積極申請市定古蹟、歷史建築獲得保存，在歷任理事及幹部的經營下，發展出許多社區活動及特色，如農村文物館、戰機公園等。

槺榔驛輕便車重現是地方最大特色！靈魂推手林再興說，他自小就知道長達9.4公里的古代輕便車有經過康樂里，但卻無人看過，他深感這麼有歷史意義的輕便車道荒廢，相當可惜，因為輕便車不僅承載里內、甚至是竹塹城的歷史記憶，更是地方的珍貴文史，因此於95年申請計畫撥用國有地、整鋪鐵道，重建早期風華。

槺榔驛小火車因此從最早的50公尺，陸續加長到150公尺、500公尺，到如今軌道已延伸到1公里。長達8節的列車也從人力推動進階到柴油，又因環保減碳再改為電動小火車，加上社區居民共同維護的農村生活文物館，現在的康樂里已成為假日親子熱門去處，整個過程其實相當不容易。

重現歷史場域 親子同樂

林再興指出，小火車由北區區公所協助施工，沿線設計水牛車、十二生肖、復古壁畫等裝置藝術可供拍照打卡，目前設有「幸福」、「平安」、「健康」、「快樂」4站，列車緩緩穿過田野、生態池，也因親子部落客推薦，每到假日大排長龍，一票難求。

市議員楊玲宜表示，重現歷史場域，找回過去歷史美好的記憶，讓新的下一世代真正了解自己所生長的這片土地，並結合青年創意以活絡地方經濟，是近年來國家與地方政府努力推動社區再造與社區創生的最主要目的。

她說，槺榔驛小火車與鄰近的港北里油車溝，都代表新竹在清朝與日治時期經濟繁榮的象徵，儘管載運物資的小火車與軌道已不再具有經濟價值與使用性，但透過鄰里社區共同保存與活化，藉由親子活動與花園香草種植等方式，讓年輕世代能共同體驗外，更能明白自己所生長環境，及對家鄉更多的認識，現在有愈來愈多年輕朋友願意回鄉投入社區創生，共同推動保存社區歷史的美與現代創意，非常令人感動。

動員令─新竹市北區

● 人口數：154,041人（2026年1月底）

● 土地面積：15.73平方公里

● 古地名：康樂里古名「槺榔庄」

● 新竹市北區區長黃治錦的一句話：新竹市北區的槺榔驛是古輕便車停留的一站點，在康樂社區的努力推動下於民國100年復原，感謝里長林再興的努力，將這段歷史文化路徑重現，並提供小火車搭乘與導覽解說的服務，歡迎大家來感受體驗之旅。

● 代表人物：李錫金（北門望族）