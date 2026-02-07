新故鄉願景》永遠的列車長 10年耕耘有成

永遠的「列車長」陳大姐，是槺榔驛小火車能夠運轉最重要的「齒輪」。（陳育賢攝）

林再興是康樂里再造的推手與靈魂人物，但要推動整個社區再造可不是一個人就能完成，除了要眾人齊心之外，康樂里成功轉型若沒有「齒輪」就無法運作，永遠的「列車長」陳大姐，就是其中最重要的齒輪！

槺榔驛的重要齒輪就是小火車永遠的列車長「陳大姐」陳淑真，她是小火車經營近10餘年來最重要的列車長兼導覽員，舉凡導覽、列車保養、軌道巡查、清掃工作，她都一手包辦。

陳淑真本就是槺榔庄人，婚後遠嫁高雄，由於心中盼的就是回到這美麗的故鄉養老，因此30多年前就回到康樂里置產、回鄉定居，10多年前退休之後，就在社區種種菜、玩玩園藝，之後碰上社區再造以及多元就業方案，親友認為她本來就在做社區工作，因此鼓勵她加入就業方案，就成了槺榔小火車的工作夥伴，一做就是10幾年。

她表示，列車長的工作是從一大早8點多就要到場做準備工作，一直到下午5點最後1班列車回到佑聖宮站才能休息，工作時數相當長，但她10多年來如一日，雖然會累但不苦。

最早這個工作就僅是單純的開小火車而已，最多就是在中繼站講解壁畫上「唐山過台灣」等地方歷史，之後小火車慢慢加長路線，沿途也有不少槺榔庄的舊有風情，因此她自己再加上特色花草、文物、歷史典故等導覽，增添親子坐小火車時的娛樂性，結果大受歡迎，一直到現在如果時間允許，她都會多跟大小乘客細說地方文史。

她說，能為大人、小孩講解槺榔歷史、地方風情，載著大家走過她兒時熟悉的環境與玩耍的祕密基地，她覺得非常開心，尤其這個工作寓教於樂，能夠在親子陪伴遊憩中讓大家對地方文史長知識，不知不覺就會忘卻自身的疲憊。