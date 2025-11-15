新故鄉願景》珠仔山社區 吃飯看戲幸福農村

921大地震重創埔里鎮，死傷人數達200多人，其中珠仔山社區死傷人數也高達20多人，當時錯失社區重建時機，直到2010年、地震10年後退伍返鄉軍官黃啟瑞，攜手居民成立珠仔山社區發展協會，透過舞台劇深化居民對故鄉的情感，成立長照站，還是綠色照護計畫示範點。

「珠仔山社區」坐落在埔里鎮西南邊郊區，如珠仔的山形得名，左靠白葉山、右臨南烘溪，依山傍水，栽種茭白筍為主，是典型農村，黃啟瑞與志同道合夥伴成立「珠仔山社區發展協會」，參加南投縣文化局「社區培力計畫」，從文化藝術出發，以舞台劇演社區的故事帶動人文傳承，更以環境教育為基礎，讓珠仔山朝永續發展邁進。

廣告 廣告

舞台劇團 演社區故事

珠仔山社區發展協會創會理事長、執行長黃啟瑞說，他退伍後進入南開科技大學教書，因應高齡化社會，老人照護科技領域列為特色教學重點，團隊先後開發各式輔具與遠距健康照護系統，他也來到社區與長輩互動，發現社區發展協會是推動老人照顧的核心，因此成立珠仔山社區發展協會，為了讓居民認識故鄉，凝聚共識，成立社區舞台劇團。

黃啟瑞表示，協會成員找耆老訪談，製作珠仔山歷史繪本，以繪本故事為基礎，再改編成舞台劇，如《南烘大水隆生情》、《翻越生番空》、《日據珠仔山，埔里社之役》、《刀煮師》、《1:47分的記憶》、《幸福珠仔山抵家啦!》等，公演邀約不絕，從鄉村紅到都市，甚至還曾獲文化部之邀在南投藝文中心公演。演出居民從靦腆變得自信，有了成就感，也強化社區的向心力。

精油按摩 雞也會致謝

珠仔山居民指出，繪本及舞台劇讓他重新認識故鄉，社區推「吃飯看戲」讓他穿越時光，尤其是《刀煮師》這齣舞台劇，呈現台灣早期的辦桌文化，故事描述日據時代物資匱乏，民眾偷吃甘蔗、小孩厭棄地瓜飯，爭米棄瓜，笑料不斷，而「刀煮師」阿水嬸與端菜服務生「水腳」也激發許多笑點，2018、2019年社區還曾將刀煮師舞台劇與辦桌兩項文化特色結合，取名為「吃飯看戲」，這項產業活化活動也曾造成轟動。

舞台劇喚起社區居民對土地的情感，也衍生出魚筍共生、友善咖啡、觀光工廠、老樹生態公園等，推動農村綠色照顧計畫。養雞志工陳進發說，生態公園一隅打造「五星級」雞舍養雞，他專程去割咸豐草餵雞，定期跟夥伴用天然苦楝精油幫雞除蚤，幫雞按摩很有趣，雞會揮動翅膀致謝，雞感受到人的良善，也會多產一些雞蛋回報。

青農留鄉 老化率降低

珠仔山社區發展協會理事長陳秀鳳指出，社區青農留鄉者眾，因此社區人口老化比率14％，遠低於全台平均16％，社區針對文化、農村再生、活動及長照4個區塊，各設有1名副理事長，利用他們的專才，分工合作，幫助社區發展朝永續邁進，協會也邀請地方的小學校長、里長、宮廟主委等各領域領導人加入並擔任理監事，共同凝聚社區居民強大的團結向心力，2021年獲得第二屆金牌農村競賽的金牌首獎，2025年也爭取到台灣夢兒少陪伴扎根計畫，健全社區兒少照顧網絡，成為幸福農村。

埔里鎮長廖志城認為，珠仔山社區協會服務珠格、溪南兩個里，相當不容易，協會幹部的無私奉獻，把社區長輩、兒少當寶貝照護，還成立舞台劇團，集思廣益寫腳本，同心協力做戲服、道具，演出社區的歷史故事，推動歷史文化傳承，因此社區凝聚力相當高，展現出社區專屬特色。

動員令─南投縣埔里鎮

● 人口數：75,666人（至2025年10月底）

● 土地面積：162平方公里

● 古地名：水沙連、埔里社

● 埔里鎮長廖志城的一句話：珠仔山社區包含珠格里、溪南里兩個里，社區發展協會幹部無私奉獻，把社區長輩、兒少當寶貝，照護範圍堪稱老中青幼全方面，還成立舞台劇團，演出社區歷史故事，推動歷史文化傳承，社區夥伴集思廣益寫腳本，同心協力製作戲服、舞台道具，並擔綱演出，因此社區凝聚力相當高，展現出社區專屬特色。

● 知名人物：陳綢（慈善家）、馬文君（立委）、蔡煌瑯（前立委）、王灝（文學藝術家）、張美瑤（電影演員）、郭子乾（演員）、謝和弦（歌手）、茆晉?（Feeling18巧克力工房創辦人）。