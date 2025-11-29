新故鄉願景》碧湖社區古厝 變身五星銀髮俱樂部

碧湖社區內有不少色彩繽紛的壁畫，都是發展協會志工一磚一瓦、一筆一畫打造。（柯毓庭攝）

1位單親媽媽參加碧湖社區發展協會的手沖咖啡課程後，頂下1輛咖啡車做起生意，後因疫情停賣把車輛捐給協會，咖啡車放在紅古厝，成志工與學員下課閒話家常泡咖啡的去處。（柯毓庭攝）

碧湖社區發展協會將做蛋捲剩下的蛋殼洗淨後曬乾，用膠水貼到各式各樣的物品後上色，讓蛋殼搖身一變成精美的裝飾品。（柯毓庭攝）

位於新北市中和區圓通路的碧湖社區，凝聚錦中、錦和、錦昌、錦盛和灰磘5里力量，象徵「中和昌盛」，民國83年成立社區發展協會後，在熱心志工協助下逐漸成長茁壯，卻因無場地無法辦理活動。財團法人賢清文教基金會無償提供百年古厝「福建居」，在錦昌里長、碧湖社區發展協會執行長邱尾玟號召志工協助清理半年後，煥然一新成為「五星級」的銀髮俱樂部據點，凝聚整個社區的美好。

百年福建居 活化翻身

碧湖社區就像是都市裡的鄉下，環境清幽、小小的地方卻充滿人情味。沿著石頭山山壁旁小道走進社區，首先印入眼簾的就是發展協會利用回收再利用材料精美布置的紅瓦房。邱尾玟說，早期碧湖社區都是田，叫做「牛埔」，又有人發現從石頭山上俯瞰社區，形狀神似湖泊，便有人將社區稱為「石壁湖」，發展後改名為碧湖社區。

邱尾玟說，協會前身是老人會，隸屬民間團體，經政府輔導成立發展協會後，多半只舉辦每年1次的旅遊或餐會，直到她接手，才逐漸擴張服務範圍，加入老人共餐、手作課程等活動，但苦於沒有場地辦理更大型的社區活動，恰好賢清文教基金會在碧湖社區當地有棟閒置百年的紅古厝「福建居」，得知協會的苦惱後，主動找上邱尾玟表達提供紅古厝給協會使用。

邱尾玟和志工們參觀紅古厝後，發現老宅不僅空間夠大，更讓在地志工見景生情。因早期紅古厝是有錢人家才住得起的房子，志工們一見到紅古厝，就想起小時候看著紅古厝高聳外牆、想入內一探究竟的兒時回憶；如今願望成真，當下覺得「就是這裡了！」便開始動手整理古厝，不僅一磚一瓦細心打掃，還用回收CD、紙箱等做成一個個充滿童趣的漂亮勞作品點綴，讓整間紅古厝充滿溫馨氣氛，又活了起來。

一個拉一個 志工逾百

邱尾玟說，協會剛起步時，因經費不足又無人手，只有5、6名志工，發展得十分辛苦，但大家不怕辛苦，投入後愈做愈快樂，還把這份充滿成就感的快樂傳播出去，一個拉一個加入，現在整個協會已有100多名志工。

曾經營蛋捲生意的協會理事長吳文彩，有次聊天時提及做蛋捲太辛苦才決定退休，邱尾玟靈機一動，邀吳文彩帶大家一起做蛋捲。吳文彩笑說，「有這麼多人接手當然好」，決定協助協會開辦蛋捲課程，還捐出機器、與志工合力改造蛋捲配方，提高雞蛋調和比例，把蛋捲設計成網狀呈現，比市售更酥脆、甜而不膩，進而開設蛋捲創業班後，沒想到一做成名，成協會熱門商品，逢年過節都湧入不少訂單。

蛋捲咖啡 成搶手商品

志工們也發揮巧思，將做蛋捲剩下的蛋殼洗淨、曬乾，用膠水貼到各式各樣的物品後上色，搖身變成美麗相框、布畫，更融入社區有許多流浪貓的特色，做成一隻隻色彩繽紛的貓咪公仔。

協會乘勝追擊再推出咖啡班，1位單親媽媽參加課程後，頂下1輛咖啡車經營手沖咖啡，後因新冠疫情停賣後，單親媽媽把車捐給協會，沒想到曾擔任海軍德陽艦艦長的葉圳傑和妻子加入協會志工行列後，對手沖咖啡沖出興趣，更泡出知名的手沖「艦長咖啡」，搭配碧湖蛋捲成為搶手商品。

「老人家真的很需要一個地方排解寂寞。」78歲梁奶奶說，先生過世後，因兒女都已成家，自己獨居在碧湖社區，久而久之罹患憂鬱症，每天倚靠藥物生活；後來參加協會安排的課程後，開始找到方向，從2、3周參加1次，逐漸變成1周1次，到索性當志工天天報到，連兒子都笑說「沒有協會真的不行！」

關愛長輩 到家做手作

看著紅古厝如今成為社區居民每天必到的據點，邱尾玟臉上洋溢幸福的笑容，直說一路走來雖然辛苦，但看著協會壯大，如今已成為多元據點，幹部、志工理念相同，像家人一樣，再辛苦都值得；不過，有些長輩真的走不出家門口，協會正規畫「到家一同做手作」等活動，盼能帶更多老人家走出來，得到更多「家人」的關愛、也關愛「家人」們。

動員令─中和區

● 人口數：40萬4369人（至114年10月底）

● 土地面積：20.294平方公里

● 古地名：中坑庄、漳和庄

● 中和區長楊薏霖的一句話：

碧湖社區發展協會讓老人家活得健康、自信、有光彩

● 知名人物：立法院長韓國瑜、立委張智倫、前立委江永昌、藝人藍正龍、藝人李淑楨、藝人陳仙梅、藝人嚴立婷、藝人劉爾金、藝人蔡燦得