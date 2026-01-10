新故鄉願景》走讀中央市場 轉型吸國際客

屏東市中央市場興建於1957年，由4座商場共構而成，裡頭民生物品、飲食雜貨、高級百貨一應俱全，它見證庶民經濟的光輝時期，也與所有傳統市場一樣，在走過一甲子後凋零沒落，但有一群人至今不放棄地嘗試各種可能，陪它轉型、重振風華，近年走讀活動不僅愈辦愈盛大，更愈趨國際化。

「我從小在這裡繡學號，嫁妝在這裡辦，女兒上學後的學號也在這裡繡。」憶起對中央市場的回憶，屏東市中央商圈發展協會理事長唐玉琴滔滔不絕，她還精準地說出4座商場分別主要賣什麼，但也無奈道：「以前第三市場有好多手工西裝店，現在一家也找不到了。」

廣告 廣告

趙文俊帶頭拚行銷

走進中央市場、巷弄四通八達，眼前店家依舊林立，但不僅找不到西裝店，在時代變遷的衝擊與生活消費模式轉變下，許多老店家也成了出租戶，目前最多的就是越南籍女子開的美容店，以往風貌不再、令人懷念，更令對此處有著深厚情感的住民擔憂不已。

1980年代與丈夫落腳中央市場開店做生意的伍靜華，在10多年前意識到市場的不對勁，2010年號召志同道合的商家創立「屏東市中央商圈發展協會」，並開始規畫走讀路線，嘗試透過導覽解說方式，把遊客帶進市場、認識在地。

談起那段歲月，伍靜華坦言很辛苦，因為不是所有商家都願意配合，但他們的堅持有了回報，時任議員的唐玉琴給予經費支持，店家也陸續加入走讀行列，鼎盛時期曾經有過7條路線。

「但能走多久呢？」伍靜華不諱言，若沒有更好的行銷規畫，只是一直走下去，好像也不是辦法。也許是天公疼憨人，當這群人在愁眉不展時，專門從事輔導工作的屏東青年志工中心執行長趙文俊向他們伸出援手，趙文俊說，他是屏東人，也對中央市場抱有一種情懷，且他盤點過市場內涵，確認很有發展潛能。

走向觀光 永續經營

趙文俊分析，中央市場的店家雖不似過往繁榮，但能留下的就代表有能力，一家店能開60多年屹立不搖，客群實力足見驚人，而這樣的實力一定要讓外界看見，因為這是走過一甲子的中央市場所孕育出來的。

在趙文俊加入下，中央市場的走讀變得更多元且國際化，他先說服老店家如布莊、茶行、照相館把手作體驗帶入走讀遊程，而後遇上新冠疫情爆發，更將危機化為轉機，他邀請無法返鄉的在台外籍生參加走讀後大獲好評，不僅獲屏東市公所力挺每年舉辦屏東國際走讀日，吸引一大批人潮湧入中央市場，疫情結束後外籍生的參與度更是只增不減，活動年年愈辦愈大，且愈在地愈國際。

「但若沒人帶，遊客是不是仍然進不來？」在眾人狂喜之際，趙文俊點出致命問題，他說，中央市場長年都以內需為主，遊客不在店家的發展名單，但它勢必要走向觀光才能永續經營，而「特色」是轉型的一大關鍵，有特色才能吸引遊客自己走進來尋寶，而不是走馬看花、敗興而歸。

趙文俊的當頭棒喝，再次點出眾人擔憂之處，協會總幹事李冠毅說，他就是老店家成出租戶的二代，現在的中央市場確實與兒時記憶不同，特色不好找。

亮點營造 設故事館

但這打不倒這群熱愛市場的人，他們樂觀道，「我們是以感性的心情在做理性的事」，他們相信只要肯做，就會往好的方向發展，所以大家會持續嘗試各種方式，為它重振風華。

因為一次參訪而成了走讀志工的張詠斯，目前在里港鄉公所擔任地方創生專員，他說，中央市場離火車站非常近，加上歷史悠久，在發展觀光上擁有先天優勢，他很期待之後的走向。

除了這群人的努力外，屏東縣政府也啟動中央市場整體發展計畫，期盼透過亮點營造、成立中央市場故事館等，以形塑整體發展願景的新意象，此外，不少學校或單位也曾投入輔導，製作不少文宣品。

然而，協會認為，雖然很感謝各界協助，但「人來了，人又走了」，且似乎各做各的、毫無牽連，他們希望公部門能真正重視中央市場面臨的問題與需求，若能盤點整合資源，才是最大的幫助。

動員令─屏東縣屏東市

●人口：191,466人（至2025年12月止）

●土地面積：65.0670方公里

●古地名：阿猴城

●知名人物：江孟芝（作家）、張克帆（歌手）、張玉嬿（演員）

●屏東市長周佳琪的一句話：一個城市的發展，除了硬體建設以外，更需要軟體的藝文、人文、歷史故事等串聯起來，才能為屏東市寫下更多故事流傳給下一代。