新故鄉願景》農業加值翻轉東勢 胡蘿蔔變金磚

「VDS活力東勢」公司與農民契作胡蘿蔔，2022年起每年在昌南村舉辦「國際台灣胡蘿蔔日」，為地方帶來發展契機。（本報資料照片）

因人口外流、老化嚴重，雲林縣東勢鄉目前人口數不到1.3萬人，近年來地方企業「VDS活力東勢」公司與農民契作胡蘿蔔，主打胡蘿蔔汁、彩色胡蘿蔔，不僅有國際認證還有生產履歷，2022年起在昌南村舉辦「國際台灣胡蘿蔔日」，每年吸引逾萬人參與，為地方帶來經濟契機。

東勢鄉胡蘿蔔種植面積約171公頃，為全台胡蘿蔔主要產地之一，縣府因此與在地企業「VDS活力東勢」公司共同規畫「國際台灣胡蘿蔔日」活動，訂定每年3月第1個星期六為「台灣胡蘿蔔日」，今年已邁入第4年，昌南村因與「VDS活力東勢」契作胡蘿蔔面積最多，因此每年胡蘿蔔日都選在昌南村舉辦。

「VDS活力東勢」總經理王文星表示，品牌是未來農產品的行銷趨勢，尤其是冠上地名的農作物品牌，例如日本夕張哈密瓜、北見洋蔥、青森蘋果等，因此才會舉辦「國際台灣胡蘿蔔日」，希望藉此打響「東勢胡蘿蔔」品牌，提升東勢胡蘿蔔產值，創造更多在地就業機會。

王文星說，東勢鄉有最優質的胡蘿蔔，從種植到管理都獲得國際認證，透過胡蘿蔔日可將雲林優質農產品介紹給更多人；配合一系列農業活動，讓民眾體驗胡蘿蔔採集過程、了解環境友善的種植方法，同時實踐公司推動友善農業與食農教育的承諾。

雲林縣政府提及，「VDS活力東勢」團隊配合縣府、東勢鄉公所融入地方創生計畫，推動產業發展、創造就業機會，不僅直接協助農民銷售胡蘿蔔，更將農業從1級生產，提升為結合行銷、觀光的6級產業，加值農業價值，增加農民收益。

「VDS活力東勢」的產品通過國際認證食品安全標準，不僅在台灣暢銷，日本、加拿大、新加坡等國家超市也能買到，連長榮航空、星宇航空都採用VDS產品，讓VDS成為東勢鄉甚至是雲林縣的驕傲。縣府表示，將持續支持「國際台灣胡蘿蔔日」活動，要讓「雲林良品」更廣為人知。