新故鄉願景》退休教師＋里長 放大社區能量

三民社區發展協會關懷據點主任黃鈴池（左）、三民里長陳和志（右）是推動三崁店社造的重要推手。（曹婷婷攝）

永康區三民里的三崁店是台灣特有種諸羅樹蛙重要棲地，社區打造「三崁蛙森」 品牌。（曹婷婷攝）

推動社區蛻變的關鍵是人。三民社區發展協會關懷據點主任黃鈴池，本身也是三民里住戶，2020年自台南應用科大視覺傳達設計系退休後，碰到正在思索如何為社區開拓新的可能性的三民里長陳和志，2人也因懷抱相同理念，踏上相互扶持前行的社造之路。

「人家來你的社區，期待看到什麼？」陳和志民國107年初任里長，上任即召集里內志工成立水患自主防災社區，也獲得自主防災社區優等；落實防災，扭轉社區先天條件不足的劣勢外，他也致力於投入社造，盼找回往日榮光，透過每次參訪其他縣市社造經驗，進而爬梳家鄉特色，逐一把它們變成社區亮點。

廣告 廣告

他印象深刻的是，一回參訪台東鸞山社區聽著當地人訴說原住民白榕樹氣根定植土壤，他腦袋立刻浮現三崁店次生林的畫面，「我們有台灣唯一僅存的墨西哥合歡老樹，它的樹幹碰到土壤後，枝幹換根延伸出去」，在心中默默勾勒屬於三崁店的故事。

心心念念希望社區特色被看見，也能創造在地價值，陳和志說，老一輩都知道三崁店，但年輕一代卻普遍不認識。以推展社區意識、培育自然保育及保存地方文化古蹟作為出發點，112年社區正式成立「三崁店社區導覽解說志工隊」，培力導覽解說志工，期讓更多人認識三崁店的文化與歷史，也讓訪客走進社區享受更為完善的體驗。

黃鈴池說，最終目標是希望社區發展自己的特色產業，並有穩健營運所得，讓社區得以養活自己，並透過這些經費用於建設社區，以利永續發展。

陳和志、黃鈴池各自分工，放大社區能量，看在社區民眾眼裡格外有感。有志工媽媽表示，近年以諸羅樹蛙意象製成包包、零錢包等文創商品，每次揹包包外出，都會吸引旁人目光「很有成就感，原來大家會好奇、感興趣！」也有外縣市民眾至社區參訪時看到成排文創品直呼可愛，熱情選購，為社區闢財源。

另有南應大學生投入社造行列，收穫良多，「未來希望回到自己家鄉「幫社區找亮點！」陳和志說，一路走來除守護生態也賦予老舊社區人文氣息，改變不是一蹴可幾，但至少已經帶給里民截然不同的觀感。