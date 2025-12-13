新故鄉願景》防災SOP變桌遊 邊學邊認識家鄉

永康區三民里透過桌遊，把生硬防災知識變有趣。（曹婷婷攝）

認識一個社區有很多種方式，三民社區繼前年推出「避難地圖」桌遊後，今年再度發表「三崁店大冒險防洪版」桌遊，將地景、特色擬人化，社區場域躍然紙上，玩的同時也經歷一場深度體驗。除了桌遊之外，近年社區也陸續產出諸羅樹蛙周邊商品，吸引參訪者目光。

三崁店保有大片綠地以及珍貴諸羅樹蛙，糖廠神社遺跡也是市定古蹟，周邊還有防空洞群，惟特色雖多，多數市民卻感到陌生。

亟欲打開知名度的三民社區，每年推陳出新想點子，這幾年聚焦行銷可愛的諸羅樹蛙，目前社區內光是諸羅樹蛙產品就琳瑯滿目，包括包包、手機袋、零錢包、鑰匙圈等，老少咸宜的各式產品雖稱不上暢銷，但至少能讓社區成員帶著它們去推廣自家社區，增加人氣。

此外，三民社區更連續多年攜手台南應用科技大學，向台南市政府文化局申請社區營造計畫，陸續推出導覽手冊、文創商品，從不同面向深化各個族群對於家鄉有更深層的認識。

而為了呼應當地為水患自主防災社區，社區也把各種防災SOP設計成桌遊，捨棄傳統教條式宣導，透過仿大富翁遊戲形式，讓生硬防災資訊變有趣。尤其，今年新款桌遊還進一步收集社區地景融入遊戲，讓小朋友一邊玩也一邊認識家鄉，三民里長陳和志說，未來這套桌遊也計畫推廣到其他行政區。

「用溫柔的態度、堅定的立場做事！」永康區長李皇興擁有許多參與社造經驗，他分享，社造不能只是一個人悶著頭做，只要願意讓更多人加入，一群人一定可以成就更多成果。