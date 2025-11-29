新故鄉願景》雞婆邱尾玟 要做就要做到好

碧湖社區發展協會執行長邱尾玟從經營洗衣店成為鄉里間最熱心助人的媳婦後，進入協會成為執行長，帶領協會壯大成如今規模。（柯毓庭攝）

碧湖社區發展協會執行長邱尾玟從經營洗衣店成為鄉里間最熱心助人的媳婦後，在眾人推薦下進入協會成為執行長，帶領協會逐漸壯大到如今逾百名志工的規模，一路走來雖然艱辛卻收穫滿滿。她說，自己秉持著一個信念，就是「很多事情不做真的不會怎麼樣，但做了肯定不一樣！」

自帶領導氣質的邱尾玟笑說，小時候就是街上的大姐頭，幫忙調解同儕間大小事，由於父親會推拿技術，她自小跟著爸爸走遍街頭巷尾替人免費按摩、推拿，長期耳濡目染也養成樂於助人的個性。

從車水馬龍的台北市萬華區嫁到新北市中和區碧湖社區，邱尾玟一開始不太適應鄉村生活，也對於人生身分轉變感到不安。但經營洗衣店後，她逐漸展現「雞婆」個性，今天幫客人寄包裹、明天幫小朋友送便當，熱心事跡逐漸傳開，因此被邀請加入社區發展協會，踏上這條不歸路。

邱尾玟從協會志工當到理事長、執行長，坦承前理事長退休前曾找她聊天、請她接下重責大任，她剛開始懷疑自己是否有能力做好而多次婉拒，禁不起再三請託勉強答應。

「要做就要做到好！」邱尾玟自105年接任後開始規畫協會的未來藍圖，靠著累積的好人氣找到一群志同道合的人，從成立各種關懷據點起步，逐漸拓展服務到如今的「五星級」銀髮俱樂部，幫助樂齡居民找到晚年的新人生。

邱尾玟回憶起在銀髮俱樂部工作的種種，提到有些老人家因年輕時誤入歧途，有些可能還曾吸過毒，晚年只能獨自一人租賃在小小套房裡生活，也不好意思到協會尋求協助。她帶著志工們走進這些獨老的家，用耐心與愛心打開他們的心房，把只能在家有一餐沒一餐的長輩帶進協會享用共餐，替他們找回生命最後的溫暖。

邱尾玟回首心路歷程表示，雖然真的很辛苦，但我們都懷抱著夢想，就是繼續幫助老人家在地安養。