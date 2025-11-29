新故鄉願景》餵飽上百人 愛心廚娘一煮10年

73歲的邱大姊在協會無償幫忙煮飯供餐已經10年，拿手好菜「麻油雞」也名揚社區。（柯毓庭攝）

從老人會成為發展協會，再到如今的多元據點，新北市中和區碧湖社區在執行長邱尾玟帶領下不僅成功協助多位在地獨居老人解決溫飽問題，更因此改變了多位老人家的孤獨晚年生活。不少在地居民從在家孤獨生活，變成愛出門參與活動課程，還有人因此當起志工，形成善的循環。

「看到她這麼認真在幫社區做事，真的會不捨得讓她一個人忙。」73歲的邱大姐10年來在協會無償幫忙煮飯供餐，每天靠著1個小小的廚房和大鍋，餵飽上百位來社區領供餐的居民，拿手料理麻油雞更是全社區家喻戶曉的「名菜」。

談起加入協會的契機，邱大姐說，婆婆10年前過世後，她也跟著開始每天無所事事的「退休」生涯，後來看到邱尾玟天天為了協會忙前忙後，便開始到協會幫忙的念頭。不過，她也笑說，因為煮這麼多人的飯真的太累，備菜、想菜色還常自掏腰包貼補菜錢，10年至少提了10次離職，每次都被邱尾玟一勸就留下。

走進邱大姐的廚房，只見不到5坪的小小空間被一堆鍋碗瓢盆占據，根本沒有備菜空間，她只能到紅古厝內洗菜、揀菜，再把處理好的食材搬回廚房烹煮。她說，煮飯真的辛苦，但是看到邱尾玟無怨無悔為社區付出，「我也被感染了！」

從行政職退休的78歲貴奶奶，則在近1年才來到協會。她說，當初在社區交通車上和其他人攀談，才知道有碧湖社區協會，想著退休生活清閒、總得找事情做，決定先從參加課程看看。

沒想到，這一去便愛上協會，從原本每天獨自窩在家看電視、打瞌睡，如今每天都到協會據點運動、上課、聊天、當志工，貴奶奶笑說，「之前3天連假讓我覺得放太久了！」她直說，退休前從沒想過晚年生活可以這麼豐富多彩，更從幫助別人的過程中，找到晚年人生的意義，也為自己的人生寫下精彩的尾章。