新故鄉願景》黃啟瑞卸甲歸田 打造金牌社區

珠仔山致力全齡化福利照顧，改造社區景觀，發展社區產業，營造永續農村風貌，社區曾將舞台劇與辦桌結合推出「吃飯、看戲」，文化產業成社區特色，不僅在2021年獲得第二屆金牌農村競賽金牌首獎肯定，2024年在埔里鎮公所推薦下，也榮獲衛生福利部社區發展工作金卓越社區卓越組銅質卓越獎，社區團隊靈魂人物就是黃啟瑞。

黃啟瑞自台北工專電機科畢業，原本是專業工程師，預官退伍盼運用專長研發武器，考進中正理工學院電子研究所投入軍旅，負責戰車、甲車之電系與射控系統研發，並取得中央大學電機博士學位。921大地震時，住家與岳家全倒，但他奉命籌建自動化倉儲設施與自動化庫儲資訊系統，任務艱鉅，錯過重建時機，為了彌補遺憾，創立協會。

黃啟瑞說，他退伍後進入南開科技大學任教，協助學校發展福祉科技研發「社區型遠距健康照護系統」，獲秀傳醫院、台中榮總埔里分院採用，當時常到社區與長輩互動，發現社區發展協會是推動老人照顧的核心，在家鄉志同道合的夥伴支持下，2010年成立「珠仔山社區發展協會」，擔任創會理事長。

社區發展工作包羅萬象，除福利工作，還有文化保存與發展、環境保護、生態保育、社區產業發展等，所幸另一半彭乾芳長年在埔里榮民醫院擔任志工，習慣無私付出，夫妻倆一起投入社區工作服務鄉里。

埔里鎮長廖志城表示，黃啟瑞以工程師的嚴謹、軍人的紀律、學者的思考，以及埔里人的熱血，帶領社區一步步實現全齡化福利、文化創生與產業永續的願景，從長照服務到健康促進、從環境改造到產業再生，珠仔山社區在他的引領下，展現出一種兼具理性與人情味的社區力量，社區評鑑也屢獲佳績，成為全國注目的標竿。

廖志城說，由衷感謝每位長年對社區、家鄉奉獻的鄉親，珠仔山社區的榮耀，不僅屬於協會團隊，更是整個埔里的驕傲，未來鎮公所將持續與社區夥伴攜手，共同推動「幸福埔里」的願景，讓每一份努力、每一份愛，化作讓人安居樂業的力量。