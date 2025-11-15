新故鄉願景》129棵珍貴老樹飛蝴蝶 成社區亮點

埔里鎮「文淵老樹生態教育園區」占地約3公頃，保有桃實百日青、九芎等16種共129棵珍貴老樹，也是蝴蝶、蜻蛉、台灣淡水魚貝類的復育基地，是珠仔山社區交流、推動綠色照顧的重要場域，不過該園區不是公有地，而是協會副理事長陳文淵提供的公益場地。

陳文淵說，開路或蓋房子時，他不忍老樹被砍，20年來時常自掏腰包搶救老樹，栽種在自己3公頃的農地，如今園區栽種129棵珍貴老樹，他長期在社區服務，與社區夥伴互動良好，得知社區要推綠色照護計畫，需要一個場域，讓長輩以友善環境方式種菜、栽藥草、養雞，因此將老樹生態教育園區提供社區使用。

廣告 廣告

社區夥伴引進相關資源，邀生物多樣性研究所專家復育生態，園區池塘栽種水蕨、紙莎草及台灣特有種台灣萍蓬草等水生植物，養殖菊池氏細鯽、田螺等淡水魚貝類，栽種蜜源、食草植物復育蝴蝶；也獲農村水保署協助，整合園區周邊國產署國有地，規畫停車場、改善空間動線，成為社區花園。

珠仔山社區長照站結合生態、食農教育等多元課程，社區長輩不只在教室上課，還會到生態園區玩木球運動，活洛筋骨，採收園區的藥草製作香包，定期為園區「五星級雞舍」整理環境，用天然苦楝精油為雞按摩除蚤，透過與雞聊天、互動，減緩退化。

社區繪畫課程指導老師陳立說，他在珠仔山上課感受到長輩的簡樸勤懇，當初在老樹生態教育園區創作大型馬賽克壁畫，由千歲藝術家們集體創作，長輩們一大早就來，自己配色搭配圖案，還找出絕版的古早卵型浴缸小馬賽克磚，令人感動萬分！

珠仔山社區居民謝維元表示，「文淵老樹生態教育園區」不僅保護珍貴老樹，也是生態復育基地，它的緣起更能看見人的善念與無私。這裡不僅守護老樹與生態，更凝聚了人情與世代情感，是自然與人心共生的美好典範，讓珠仔山社區成為名副其實的「幸福聚落」。