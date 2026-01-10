新故鄉願景》64歲大學畢業 伍靜華振奮同儕

談起屏東市中央市場的轉型奮鬥史，不得不提靈魂人物伍靜華，她曾因原生家庭重男輕女不能上大學，去年以64歲的年紀從大仁科大進修部二技社工系畢業，她努力不懈、從不放棄的人生態度，用在自己身上，更放在市場的發展上。

伍靜華是屏東市中央商圈發展協會發起人，還曾當選平和里長、服務群眾，一位熱心無比、樂觀至極的大姊，每當協會陷入低潮時，她總會充滿正能量的鼓勵大家，雖然有時會有人笑說，「真是樂觀」，但在無形中確實被她感染，轉念想一下，好像也沒什麼大不了。

廣告 廣告

伍靜華出生在東港傳統家庭，因父母重男輕女，所以即使她認真讀書、也靠打排球爭取到補助就學，但她的求學生涯仍被迫停止在18歲那年。這段經歷旁人聽來不捨，她卻講得輕鬆淡然，當下似乎又能再次理解，為何她總能穩定人心、令人安心。

在確定無法升學後，伍靜華認命地出社會工作，但從沒忘記讀書的夢想，3年前，她以62歲年齡報考大仁科技大學進修部二技社工系，她說，當時好多人說，「這麼老了還讀什麼書」，但這種說法是不對的，做人本來就是要持續學習。自此，每周六、日搭公車上學成了伍靜華的日常，個性活潑又熱心助人的她，很快在系上交到好朋友，大家都稱她「阿母」，甚至接送她上下學。她笑說，很多同學都會回家跟父母說，「看看『阿母』這麼好學，你們也可以」，原來她還能這樣鼓勵人。

去年6月她完成學業拿到畢業證書，等了46年終於夢想成真，她驕傲道：「我一堂課都沒有蹺過！」她還說，社工系讓她了解如何透過法規與更正確的方法照顧弱勢群體，所以她之後還會繼續服務大家。伍靜華不會因老攤商非協會會員而棄之不顧，反而盡一己之力全力幫忙行銷，她說，中央市場留下來的老攤販多是因為「捨不得」，每人背後都有故事，這也是傳統市場才會有的人情味。