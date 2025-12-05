新新併後首次聖誕節 總座林維俊坦言合併事宜「千頭萬緒」 但海外布局可望走出亞太

台新新光金控今（5）日在於總部大樓舉辦聖誕點燈活動，由董座吳東亮、獨董王美花、財務長賴昭吟等人一同開啟點燈儀式。（攝影／李海琪）

台新新光金控今（5）日在於總部大樓舉辦聖誕點燈活動，宣告2025年聖誕祭正式登場，這也是新新併後首次進行的聖誕點燈。董事長吳東亮親臨主持點燈致詞時表示，「要藉著新佈置的燈飾所點亮的新光向大家傳遞誠摯的祝福」。

雖然活動主要在慶祝聖誕節，但未來展望依舊不能落下。總經理林維俊接受媒體訪問時指出，台灣總體經濟展望還算樂觀，但人工智慧（AI）相關產業與非相關的兩樣情需要注意；另外，他也提及新新併進度，並坦言相關事宜可說「千頭萬緒」。

台灣明年總體經濟算樂觀，但產業「冰火兩重天」須注意

「台灣明年經濟展望還算樂觀」林維俊說，今（114）年經濟成長率已經超過7%，但若拆分成AI相關與非AI相關，即可發現幾乎所有的成長都來自AI產業，後者則近乎於0。

他也表示，這情況也並非僅台灣發生，美國也是類似狀況，因此如今台、美經濟體都有冰火二重天的狀況。

同時，通膨率也控制在2％以下，可以說台灣表現在世界上真的好，但問題也有，即是成長僅限於特定產業；跟人工智慧有關得產業非常好，不只半導體，也包含散熱等產業，但較為無關就比較平淡些，但總體經濟看起來的確是「人人稱羨」。因此他認為，經濟展望總體是樂觀得，但是還是要觀察個別產業表現

針對金融業的景氣展望，他認為「還好」，前線產業一定會影響金融業，因為金融業跟各行各業都有來往，因此會反應總體經濟成長狀況，所以金融業應該還ok。

點燈儀式在董座吳東亮與經營團隊手拿燈帳下完成。（攝影／李海琪）

決定合併後才是開始，坦言事宜「千頭萬緒」

針對新新併進度，林維俊表示，現在完成金控與投信的整併，接下來最重要的銀、保、證都還在進行當中，「真的是千頭萬緒」，雖然時常僅提及IT系統合併困難，但其實在組織調整、人事、規章辦法等也必須考量。

他舉例，新光壽、台新壽各自都有規章辦法，到底是要混合亦或取一，都需要討論。並透露上次遇到玉山金董事長黃男洲有跟他說聲恭喜，也提及這才是辛苦的開始。

分行整併進度也受關注，林維俊回應，目前都還在研究，例如相隔距離、偏鄉或非偏鄉等，畢竟台新會持續在地經營，所以會考量很多不同因素，也鼓勵同仁留下繼續一起打拚。

他說，目前還不能說台新新光已經合併完成，只是踏出了第一步，子公司合併事宜要一步一腳印穩健達成。

合併後規模加持，海外布局不再僅限亞太

海外布局部分，林維俊指出，目前在十個國家有據點，接下來積極布局、研究且也較為成熟的是美國。他說明，以前在舊台新時代，根據規模將自身定位在區域銀行，聚焦於亞太地區，但如今即將合併，規模將重新調整，不排除往歐美地區發展。

至於越南，他坦言有較為辛苦一些，「卡了半天」，越南可能認為台資銀行已經夠多了，所以儘管台新銀行符合條件，執照卻遲遲未見蹤影。

點燈後現場下起毛毛雨，並與人造雪（泡沫）一起降下，頗有聖誕氣氛（攝影／李海琪）

估聯準會降息不會太快，大幅度降息集中在明年下半年

針對媒體關注台股是否衝上三萬點，林維俊表示台股讓投顧去預測；不過就美國聯準會利率方面，目前內部研調機構分析美國經濟數據，認為12月有機會降息一次，明年上半年則會少一點，大幅度降息應該會在明年下半年，「之前大家都想說（降息）會很快很快，但現在看來應該不會那麼快。」

問及股利政策，此為董事會職權，從經營團隊角度來看，今年獲利狀況進步滿多，因此會向董事會建議，明年股利應該比今年更好，但仍需董事會通過才算。

(原始連結)





