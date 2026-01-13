「新新併」子公司合併 台新證券市占衝上第4

台新新光金旗下子公司持續進行整併，其中，台新證券併購元富證券之後，市占從第16名躍升第4。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕「新新併」再下一城！金管會今(13)日通過台新新光金控所屬子公司「台新綜合證券合併元富證券案」，以及「台新期貨合併元富期貨案」，合併基準日為2026年4月6日；其中，台新證券市占從原本的第16名，大幅躍升第4名。

台新金控與新光金控合併案已於2025年7月24日正式完成金控端。接著，就是各子公司的合併，包括：去年11月24日台新投信與新光投信之合併；今年1月1日新光人壽與台新人壽合併，並同步更名為「新光人壽」；金管會也核准台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨，合併基準日預定為4月6日；目前還在進行是台新銀行與新光銀行，預計今年底前完成。

其中，金管會證期局表示，合併後台新證券及台新期貨為「存續公司」，元富證券及元富期貨為「消滅公司」。自合併基準日起，元富證券、元富期貨帳列之所有資產、負債及一切權利義務，分別由台新證券、台新期貨概括承受之，原有客戶之權利不受影響。

就合併之後的市場版圖變化，根據統計，台新證券經紀業務據點增為55處，預計市占率增加至5.13%，市占率排名由第16名提升至第4名；此外，合併後，台新期貨經紀業務市占率預計增加至4.13%，市占率排名由第11名提升至第6名。

對此，台新新光表示，證券子公司合併後將有效發揮綜效，透過整合集團資源，共享協同行銷優勢，藉此提升營運效能、降低成本，同時擴大業務市占及資產規模，全方位推升整體獲利能力與永續成長動能。

