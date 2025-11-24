新新併》投信合併打頭陣 新任董座賴昭吟要做三件事：兆元投信不成問題

台新投信X新光投信合併茶會於24日舉辦，新任投信董座賴昭吟遭媒體團團包圍。（攝影／李海琪）

台新新光金控今年7月合併後，旗下子公司台新投信與新光投信於今（24）打頭陣正式完成合併程序，舉辦台新新光投信合併茶會。身兼台新新光金控財務長的台新投信董事長賴昭吟致詞開頭即信心表示，「成為兆元投信不成問題，當然有一點挑戰，但有信心！」。

台新新光金控董事長吳東亮也親自出席，他表示，台新新光金控完成合併之後，四大子公司，包含人壽、銀行、證券與投信，都會陸續依照進度合併，今天由投信打頭陣，代表金控正式進入多引擎階段。

台股今日早盤一度漲逾300點，較上週五的下跌近千點呈現激烈反差。針對台股近期波動大，賴昭吟表示，自己並非股市研究專家，但參考研究團隊報告，對於明（115）年經濟狀況並不悲觀，股市還是可期。

投信打頭陣，董座賴昭吟要做三件事：兆元投信不是夢

「成為兆元投信不成問題！」賴昭吟表示，合併之後投信公司總資產約5,300億元，離兆元仍有一半的路要走，將來會積極成長業務跟獲利率，並且若要順利成長業務，有三件事必須做：首先，必須持續延攬人才，人才是企業成長根本、必不能少，不過有台新新光金控這塊好招牌，相信可以招攬到不錯人才。

第二，順應市場主流，設計多元性產品給廣大投資人，可以在市場發生變化時提供多樣選擇；第三，積極爭取全權委託的業務，過去其實已有成長，但除了投信本身的努力、對外積極爭取，不可諱言，集團資源挹注幫助很大。

台新新光投信總經理葉柱均補充，投信將來會對ETF、多元資產、多元基金為廣大投資人持續發展，提供具獨特性、利基型的產品給大眾；另外，台灣的高端資產客戶很多，因此全權委託需求也強勁，未來台新投信會在董事長帶領之下，相信兆元投信目標很快就能達到。

拋出投研人才徵招令，賴昭吟談整併：我們滿幸運的

人才部分，目前兩家投信合併後，員工總數超過200人。葉柱均表示，目前最主要想擴大投研部門，尤其是全權委託相關，需要積極布建，再來是業務部門，希望擴大業務規模，自然需要提供更好的服務。

提及投信整併與挑戰，賴昭吟坦言，「其實我們是滿幸運的」，因為集團規模擴大，因此在全球委託這塊很有信心，但也不能單靠規模，投資績效也要做好，這是最關鍵的，投資人才會放心。

金管會積極推動亞州資產中心，賴昭吟也表示將會好好把握政府打造資產管理中心的機會，申請加入平台，藉此好好發展業務。

媒體問及，是否也打算跟海外機構合作的目標與展望。葉柱均回應，台新投信一直都是開放平台，跟海外資產管理公司一直都有合作，接下來載體變大，更需要這方面進一步深度合作，大家可以拭目以待。

吳東亮也表示，根據亞資中心的政府政策，要把資產管理擴大，金控合併後約有8兆4000多億資產，其中又有一半是來自新光人壽，因此對投信以後發展也會是重要因素，為了台新投信的資產管理服務可以提供更多、更好，橫向聯繫也很重要，這就是為何台新新光投信董事名單中也有新壽人員擔任理事。

(原始連結)





