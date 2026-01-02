新新併》新光壽躍升第四大壽險 為合併共開1849場會議 吳東亮期許：浴火鳳凰般重生

新光人壽2日以「新新共好，開創新局」為主題舉辦合併茶會，由台新新光金控董事長吳東亮領眾人共同進行啟動儀式，象徵新光人壽邁入新篇章。（攝影／李海琪）

台新新光金控旗下壽險子公司「新新壽」合併於今（2）日正式到位，並舉行合併茶會。台新新光金控董事長吳東亮表示，合併後仍沿用「新光人壽」名稱，是對品牌信賴與經營團隊的肯定。

他並回顧父親吳火獅1963年創辦新壽的初心，形容要把服務保戶的「遮風避雨」大傘做得更強韌，也期許新壽在整併後能「浴火鳳凰般重生」。

廣告 廣告

金融業首起金控合意整併，台新人壽與新光人壽於今（2026）年1月1日完成合併程序，並以台新人壽為存續公司、更名為「新光人壽」；合併後總資產約3兆9619億元，躍升為國內第四大壽險。

資產近4兆、淨值逾2000億，迎戰IFRS17與ICS

新光人壽董事長魏寶生在致詞時指出，合併後公司總淨值可望超過2000億元，並在合併會計下以公允價值重新認定資產，有助擴大資產基礎、降低負債端波動，提升淨值穩定性。

合約服務邊際（CSM）是接軌後最重要獲利指標。魏寶生指出，去年 CSM來到新高點625億以上，成長幅度超過60%；預估今日新光人壽與台新人壽合併後，CSM累積金額將會達到2500億元以上，可望為公司貢獻穩定獲利，並且今年的獲利貢獻就超過200億，未來每年預估有雙位數獲利成長以上。

同時因應2026年接軌IFRS 17與ICS新制，合併後資本適足率（RBC）與ICS資本水位可望提升，強化面對市場波動的承擔能力，其中RBC比率可達130％以上。

魏寶生也談到業務轉型與獲利動能，包含CSM累積與未來釋出節奏，盼以更穩健的資本體質與通路戰力，推進整併綜效、擴大對保戶與市場的服務能量。

新光人壽於1日召開董事會，推舉魏寶生董事為新任董事長、洪士琪董事為副董事長，任期均自今日生效；原台新人壽董事長林維俊、副董事長吳昕豪辭任後，仍任新壽董事。

眾人與創辦人吳火獅雕像合照，記錄歷史性一刻。（攝影／李海琪）

為解決北士科地上權案「忍辱負重」，魏：不影響後續合作

針對輝達（nvidia）台灣總部即將落腳的北士科T17、T18，魏寶生於致詞時坦言，新光人壽在解決北市科地上權一事可說是「忍辱負重」，所幸最終結果是好的，秉持著公司治理原則，終於迎來輝達進駐。

針對此案，新壽去年與北市府互動的過程中，其實無法說有多「和氣」，媒體問及，經過這次與市政府打交道後，是否可能影響到未來與政府單位合作上面的考量？

魏寶生以南港轉運站 BOT 案為例說明，因為先前市長蔣萬安與副市長李四川有公開提及，合併後BOT/地上權契約移轉（繼受）須經市府書面同意，且對部分案件傾向不同意移轉；但他強調，金融控股公司合併與一般 BOT 業者因競標而合併、涉及違約風險的情境並不相同，相關法規本就有所區隔。

他指出，若因合併就全面否決與市府6、70件 BOT 案應該不太可能；實務上，市府對南港轉運站案仍審慎把關，特別召開審查會檢視履約與財務能力，新壽亦由財務長親自說明合併後資本與財務結構穩健，最終順利通過審查。

魏寶生強調，北士科案屬於特殊個案，隨著相關疑慮已獲釐清，他不認為未來與政府合作會出現障礙，反而「會愈來愈好」，也不致發生因核定問題而撤銷契約的情況。

新新壽合併非易事，副董座：下個兆元是必須努力的目標

兩家金控合併這種大事，也並非外界想的如此簡單。新任台新人壽總經理黃敏義於介紹新經營團隊環節時指出，為了順利完成合併，去年四月金控成立合併委員會，底下共有12個工作小組，共開了1849場會議，雙方針對內部制度討論，一共更動277個內部辦法。

他更提及，其中最辛苦的即是IT部門，12個工作小組向IT部門提出1209個需求，最終做出191個系統變動後製作出新系統，到了昨（1）日元旦也不放過，不斷針對新系統進行驗證，並將問題當場、當日解決。

他向現場報告，原本團隊還擔心系統走不動，所幸從早上開始進行得很順利，沒有發生問題與出現任何BUG。

黃敏義表示，合併後新公司有新未來，資產將近4兆、員工數17,123位將一起打拚，自然組織上會有變動，新光人壽籌組4個總處，包含業務總處、投資總處等。

針對媒體問及合併後未來是否計畫達到下個兆元目標，甚至挑戰成為第三大壽險公司？

新光壽副董座洪士琪回應，達到兆元是必須努力的目標，至於要趕上第幾名，壽險業之間大家都是朋友，並非以要跳躍至第幾名為目標，而是盡量認真努力、做好該做的事，讓市場給予肯定。魏寶生則後續補充道，壽險業資產固然重要，但是健全、長期地發展更重要。

(原始連結)





更多信傳媒報導

北屯驚險守住台中冠軍 梧棲量能翻倍年增率冠六都

內政部：縮短3年興建時程 高雄橋頭科學園區提前正式啟用

全球500大富豪財富2025年增額創新高 43%的增加財富集中在8個人

