新新併》新壽員工安置說明獨家曝光 內部轟沒先溝通

金管會今（25）日通過台新人壽和新光人壽明年年1月1日正式合併案，新壽今天也舉行首度員工安置權益說明，引起新壽內部反彈，「事前完全沒溝通，我們等於被趕鴨子上架，沒得選擇。」一名新壽員工W先生向本報投訴。



員工安置計畫 挨轟沒溝通

隨著台新人壽和新光人壽合併在即，台新新光金今天早上也首度舉行員工安置計畫說明會，本報獨家取得內部資料，台新新光金提供新壽員工安置計畫為獎勵留任，以及優惠退休、優惠離職兩塊，獎勵留任部分，新壽員工若留任滿半年及滿1年可加發1個月薪資；滿2年、3年可加發2個月薪資，薪資包含本薪、伙食津貼和職務加給。



優惠退休金部分，未滿15年者是以平均月薪乘2N；滿15年以上則是平均月薪乘N，並加發5個月平均月薪，以46個月平均月薪為上限；優惠離職金部分，未滿5年者是以平均月薪乘1.5N+1個月平均月薪；5~10年者是以平均月薪乘1.75N+1個月平均月薪；10年以上則是前15年平均月薪乘2N，超過15年平均月薪乘N。另外，50~55歲年齡基數為3，55~60歲年齡基數為2。

優退、優離 先留任才能領

W先生批評，雖然看來優退、優離方案不錯，「但資方要求要先留任到明年元旦合併後才能適用，究竟要留任多久也不知道，若不選擇留任，就只是比照《勞基法》資遣，等於強迫員工全部都要留任。」還有員工向本報抱怨，先前台新新光金都沒有和新壽員工協商，「今天大家才知道留任計畫細節，現在就算不滿也沒用，大家只能吞下來。



除對優退、優離方案有意見外，本報也直擊，首度說明會中，也有不少新壽員工關注，合併後休假制度改變，「過去在新壽休假可以彈性請0.5小時，現在一次就得請半天，有時候員工只是要請一小時假，現在卻得一次請半天，對公司、員工都不方便。」另名員工說。



新壽今天也發新聞稿指出，日前與企業工會、高雄市分公司企業工會完成團體協約簽約，新壽期盼透過這份協約，能為企業勞資合作樹立典範，讓同仁在安定且充滿支持的環境中發揮所長。