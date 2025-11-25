新新併》金管會核准壽險明年元旦合併 銀行合併要等後年

台新新光金合併再下一城，金管會今（25）日通過台新人壽和新光人壽明年年1月1日正式合併及更名申請案，合併後新壽總資產將近四兆元，成為國內第四大壽險。金管會指出，台新人壽、新光人壽提出合併申請，台新人壽為存續公司，新壽為消滅公司，預定明年1月1日更名為新光人壽，金管會也要求台新人壽承諾，原新光人壽保戶權益不受影響，保戶服務不中斷。



壽險明年元旦合併 新壽資產逼近4兆元



截至9月底，國內第四大壽險新壽總資產為3兆6069億元，員工人數1萬5392人；排名第16名的台新人壽，總資產為3580億元，員工為1425人，合併後，雙方資產達3兆9619億元，將近4兆元，排名第四大。



外界也關切，合併後，兩家壽險面對明年接軌魔王關卡IFRS 17（國際財務報導準則第17號）和TW-ICS（新一代清償能力制度）情況，金管會保險局副局長蔡火炎指出，目前台新人壽、新壽都已申請選擇性過渡措施，要在12月15日前檢附資料完成；至於合併後是否需調整計畫？蔡火炎說，屆時可重新計算資產負債，可重提選擇性過渡措施。



台新、新壽申請過渡措施 銀行合併等後年



至於增資部分，台新新光金有出具相關增資承諾，會履行增資義務，截止今年9月底，新壽前3季稅後虧損311.8億元、台新人壽則獲利16.4億元。旗下其他子公司合併計畫，金管會表示，壽險明年元旦會完成，銀行則要等後(2027)年。