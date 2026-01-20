《新新合璧系列報導》伍：彰銀案篇（二）林全院長為何不實踐林全部長的承諾？

台新金控的臨時記者會上，財務長林維俊的神情異常堅定。他緩緩舉起一份2005年的財政部公文，右手食指落在紙張上「部長 林全」的署名，並宣稱「當初的事主，就是林全。」





當時的台新，正處於創立以來最艱難的孤軍奮戰。除了必須面對財政部強大的行政壓力、彰銀內部與工會的抗拒，更沉重的是來自社會輿論的誤解，原本單純的行政合約履行，被貼上「圖利財團」與「惡意併購」的標籤。



為了回應外界長期累積的誤解，林維俊對外反覆展示這份白紙黑字的承諾。他要證明，台新當年之所以願意溢價入股，完全是基於對政府的信任。公文上清楚記載：財政部同意支持所引進的金融機構取得經營權，且只要得標人仍為最大股東，「將不改變由最大股東主導彰銀經營權之政策」。





廣告 廣告

彰銀案期間，台新金控財務長林維俊代表公司，出面回應外界質疑。



甚至在監察院2015年的展開的調查證辭中，林全也承認2005年公文內容屬於「持續性承諾」。



然而，時光更迭，當年的財政部長在2016年時，成為行政院長。面對2017年即將到來的彰銀改選，林全卻改口表示「政策部分要不要爭取彰銀經營權，行政院其實尊重前政府的作法，也就是彰銀的公股要爭取經營權。」



這番表態，讓這份延宕多年的爭議再次陷入僵局。本應是扁政府時期引進民間資金救火的合作案，卻演變成台灣金融史上最漫長的法律與政治角力。



一個關鍵問題浮上檯面，為何林全院長最終選擇不實踐林全部長的承諾？

「經營權」如何被寫進招標條件





把時間拉回2005年的扁政府時期，彰銀私募案尚未開標之前，真正左右全局的，並不是出價高低，而是「經營權」三個字的定義。



當時主導彰銀釋股政策的，是時任財政部長的林全。在彰銀增資與民營化政策架構下，財政部選擇以私募特別股方式，引進具長期經營意圖的策略投資人，而非單純的財務投資。這項設計，也直接引來國際投資人對「經營權是否具體、是否可被實質行使」的高度關切。



根據後來監察院調查所揭露的決策過程，當時列為潛在投資人的新加坡主權基金淡馬錫，曾透過其聘請的財務顧問與投資銀行代表，親自向財政部表達疑慮：若扁政府無法在投標前，清楚界定「取得經營權」的實質內涵，將使投資風險難以評估，甚至可能因此退出競標。淡馬錫明確要求，扁政府必須說清楚，所謂經營權，是否意味著在董事會與監察人體系中取得過半席次。



正是在這樣的壓力下，財政部於2005年7月5日正式發布新聞稿，明確指出：政府將「支持得標者取得彰銀經營權」，回應潛在投資人疑慮、穩定投標機制所做出的政策定調。







2005年7月5日，財政部發布彰化銀行增資案公文函新聞稿。



隨後，開標前夕的7月21日，財政部再度發函補強承諾內容，清楚載明將支持得標者在董事會與監察人體系中取得過半席次，確保經營權得以實質行使。





2005年7月21日，財政部發函給彰銀，公文中承諾將彰銀經營管理權移轉給得標投資人。



也正是在這樣清楚而具體、且由主管機關白紙黑字確認的政策承諾下，台新才在2005年7月22日的私募競標中，以每股26.12元、總額365億元的高價出手，較底價溢價114億元，成功標下彰化銀行私募特別股，正式成為最大股東，並取得經營權主導地位。



經營權政策的變調



2005年彰銀私募案完成後，台新取得彰銀董事與監察人過半席次，官民雙方開啟穩定合作共治模式，被視為金融民營化的指標性案例。



2008年政黨輪替後，馬英九政府上台，新政府重新檢視前任政府推動的「二次金改」與金融民營化政策，財政部對彰銀經營權的立場，開始與過往的「合作共治」默契出現分歧。



同年11月的董監事改選，表面上延續2005年「支持得標者經營」的政策安排，財政部卻已透過委託書徵求試探性擴大公股影響力。最終結果，台新金以五席董事維持過半，公股取得四席，改選以「維持現狀」收場。但這場的攻防，已為日後更強硬的經營權主張，預先鋪路。



2011年4月，財政部首度對外公開表示，將在適當時機「拿回彰銀經營權」。這是行政體系第一次明確釋出訊號，表示政府不再以2005年私募時的經營權承諾作為長期前提，而是準備重新詮釋其適用範圍。此一說法，也與先前「支持得標者取得經營權」的用詞，形成明顯落差。



2013年，台新金控董事長吳東亮多次公開釋出協商態度，表示：「如果政府對彰銀發展有新的好想法，只要能確保台新金、彰銀加起來超過四十萬名股東的權益，我們願意跟政府一起商量。」



同一時期，台新高層也一再強調，尋求的是「合意合併」，而非外界所形容的強勢推進。時任台新金總經理饒世湛更在2013年2月的記者會上直言：「我們希望尋求合意合併，並非外界所說的『強渡關山』。」





2016年台新金控法說會，總經理饒世湛（右）與財務長林維俊（左），說明彰銀案的財務影響與公司立場。



然而，馬英九政府的實際作為，卻朝相反方向前進。



2014年底，彰銀董監事改選中，財政部加碼泛公股持股，並動員徵求委託書，最終使台新僅取得約三分之一董事席次，正式喪失董事會過半優勢。





2014年12月4日，台新金財務長林維俊(左)至監察院遞交陳訴書。



面對經營權實質被抽離的結果，台新開始走上司法自救途徑，對財政部提起民事訴訟，主張馬英九政府違反2005年扁政府在二次金改架構下，為確保得標者取得並維持彰銀經營權所形成的行政承諾。這場訴訟，已不再只是董事席次之爭，而是正面質疑：政黨輪替後的新政府，是否能在制度未變的情況下，單方面否定既有承諾內容。







林全的關鍵回應



2015年，監察院針對彰銀經營權爭議開啟調查。當時已卸任財政部長九年，正擔任民進黨智庫、新境界文教基金會執行長的林全，以當年決策當事人的身分受邀說明，彰銀案政策的設計原意。



林全向監委陳述時明確指出，財政部與台新金之間，並非單純的股權交易關係，而是在特定政策架構下，為確保策略投資人取得經營權所形成的行政承諾關係。他強調，2005年7月21日財政部公函中所載明的董事與監察人席次安排，並非臨時性折衷，而是「為保障本案得標人於取得彰銀經營權後，財政部日後不會利用公股釋出，創造另一大股東，反過來與得標人爭奪經營權。」



對於外界事後主張該承諾僅限於「當屆董事改選」的說法，林全的回應相當直接。他指出，公函中所使用的「未來」一詞，並未、也不可能被限定為單一屆次，原因在於2005年，政府並不存在任何具體的公股釋出時程，更不存在所謂「一次性」的制度前提。



監委進一步詢問，是否認為財政部與台新之間的經營權安排，並非每屆董事改選都需要重新協議？林全的回答毫不猶豫：「是。」他直言，若在投資架構未被推翻、政策前提未改變的情況下，仍要求重新協議經營權是「有問題的」。他進一步表示：「如果是淡馬錫得標，最後卻產生經營權換人的結果，一定會打國際官司。」



這段說法，等同由當年政策拍板者親口確認：在2005年的制度設計與行政理解中，只要投資架構仍然成立，政府就不應在後續董事改選中，重新爭取，甚至收回已承諾的彰銀經營權。



吳東亮的承擔：148億元的損失



2015年台新金股東會，現場氣氛凝重。面對彰銀改選失利帶來的重擊，董事長吳東亮並未迴避，他緩緩低下頭，向全場股東深深鞠躬致歉。這筆投資損失最終導致台新必須在帳面上認列高達148億元，對任何金融機構領導人而言，都是極其艱難的時刻。





2015年6月12日，台新金召開股東會，董事長吳東亮向股東說明彰銀案進展。



儘管前一年度台新本業獲利表現亮眼，前十月稅後純益達138.6億元，本可創下歷史新高，但受到彰銀損失影響，全年稅後純益從原本預估的賺逾160億元，縮減至不到20億元，每股EPS僅剩0.22元。





彰銀案影響台新金2015年獲利與股利發放，董事長吳東亮於股東會上向股東致歉。







資深股民「阿土伯」為彰銀案爭議現身台新金控104年股東會，公開聲援董事長吳東亮。





即便面對獲利驟跌與股東壓力，吳東亮仍選擇在第一線面對質疑，將實情與損失透明化。他並未因短期的重創而放棄，而是選擇走入長達數年的法律程序，以柔和但堅定的姿態，試圖在政府態度更迭的轉折中，尋求一個能實踐當初政府誠信的公平解答。



走向變質的承諾



隨著2016年蔡英文政府上台，民進黨再度執政，台新一度期待，這場橫跨超過十年的經營權爭議，能在新的政治結構下迎來出口。



這樣的期待並非毫無根據，林全回到行政體系核心，出任行政院長，成為少數同時參與過2005年彰銀私募政策設計、又能重新檢視舊案的決策者之一，民進黨重新執政後，政策脈絡理論上具備延續條件，彰銀案一度被視為有機會重新梳理的案件。



台新金控當時也公開表態，對於蔡政府提出的「撥亂反正」與推動「轉型正義」抱持高度期待，並多次主動釋出善意，表達願意與行政院及財政部重啟對話，希望與當初的政策發想人，重新回到問題源頭，為長年僵持的彰銀案尋找制度性的解方。



但新政府的實際作為，並未如台新所預期出現轉向。2016年12月22日，林全在金融業座談時表態：「公權力不介入彰銀的經營權之爭，但不代表公股不能決定要不要爭取彰銀經營權。」







行政院長林全出席105年度「院長與金融產業座談會」，表達支持公股爭取彰銀經營權。



對於2014年馬英九政府透過董監事改選，重新取得經營主導權的作法，林全選擇以「尊重前政府作法」回應，並強調，在訴訟尚未告一段落前，政府不便改變既有立場。與林全先前在監察院調查報告中，親口確認「經營權承諾具有連續性」的證詞，形成明顯的對照，也讓台新陷入進退不得的處境。



隔日，台新金財務長林維俊迅速召開記者會，公開點名行政院院長林全的說法「前後矛盾」，站在媒體鏡頭前逐條說明。他攤開2005年林全蓋章的公文，指向上頭清楚載明的文字，對照行政院長最新的說法，直言政策訊號前後不一，已讓企業在重大投資決策上無所適從。







彰銀案期間，台新金財務長林維俊多次代表台新，在公開場合說明彰銀案立場，長期扛起對外溝通的第一線角色。





那段混亂的時期，林維俊因身兼發言人重任，成為台新對外溝通彰銀案最頻繁的窗口。無論是媒體環伺的記者會、股東會，或是與政府部會的繁瑣溝通，他總是帶著那疊厚重的公文反覆奔走。他所做的一切，不只是在解釋複雜的權利義務，更是在政治風向的不斷變動中，試圖守住那份白紙黑字的合約承諾。



走出彰銀案陰霾 台新再出發



回望彰銀案歷程，當年作為政策設計者的林全部長，在公文中親筆勾勒出政府與民間攜手的願景；然而，當時光流轉，林全站上行政體系的最高決策位置，政權更迭後的現實下，最終選擇以「尊重現狀」作為彰銀案的註腳，林全部

長時期許下的承諾，最終沒有等到林全院長的實踐。



對於台新金控而言，這十六年不只是帳面上148億元的投資損失認列，更巨大的陰影是365億元資金的長期停滯。這筆足以支撐台新向國際拓展、完成數次戰略轉型的龐大資金，被動地陷入在困局中動彈不得，直到併購保德信人壽 ，並出脫彰銀持股，雙方正式達成和解才迎來轉機。



多年後，當爭議終於塵埃落定，《今周刊》2023年的專訪再次提起這段往事，董事長吳東亮的神情已顯得處之泰然。他以耐人尋味的口吻，留下了兩句總結這十六年代價的啟示：「第一，跟政府打交道要很小心；第二，我們在法制上還有改善的空間。」



這兩句話，沒有激烈的控訴，卻是充滿血與淚的領悟。它既是對過往波瀾的釋懷，更是心境上的重整，吳東亮選擇將那些被時間磨損的遺憾留在原地，並將多年累積的經驗與韌性，轉化為下階段布局的行動。



憑藉著多年來穩定紮實的經營根基，台新金控在擺脫束縛後，展現出極強的爆發力，在短短數年間迅速填補過去受阻的缺憾。從成功併購保德信人壽，到如今主導與新光金控的世紀整併。台新金在領航人吳東亮將傷痕化作力量的牽引下，從往事已矣信念中徹底轉身，以更堅定的力量，在新時代的金融版圖上，綻放出一路向前邁進的光芒。











（圖片來源：中央社、經濟日報、自由時報、行政院、台新新光金控）

更多放言報導

《新新合璧系列報導》伍：彰銀案篇（一）十六年韌性淬錬！台新金控與吳東亮從彰銀經驗中茁壯

普發是民心所向！僅剩287萬人未領…台新新光首席經濟學家李鎮宇：賴正府對超徵運用要有整套規劃…需要各部會橫向協調