《新新合璧系列報導》玖：新新併篇(二)新光金撐不住了？吳桂蘭盼吳東亮救火 彭雪芬接掌新勝讓「新新併」再起
南港展覽館裡，人聲鼎沸、燈光閃爍。一樓，是新光金控旺年會；四樓，則是台新金控尾牙。兩場宴席選在同一天、同一棟場館舉辦，席開數百桌，現場擠滿員工與賓客，這天，是2016年1月23日。
當天下午，吳東進先前往四樓台新金尾牙會場，送上摸彩金向員工致意；不久後，吳東亮也在吳東進陪同下，走進新光金尾牙會場，沿著紅毯步入宴席中央，現場掌聲與歡呼聲不斷。
2016年1月23日，新光金創辦人吳東進（左）陪同台新金創辦人吳東亮（右）步入新光金旺年會的會場。
2015年，吳東亮首度在2002年第一次「新新併」破局後，高調出席新光金尾牙，被外界視為兄弟關係破冰的重要訊號；隔年，雙方再度選在同一天、同一地點舉辦尾牙，也讓金融圈對兩家金控的互動更加關注。
彼時的新光金，早已深陷長年累積的投資失利與治理危機。從金融海嘯期間重押CDO，到宏達電、巴西ETF等投資踩雷，新光金財務壓力與市場質疑不斷升高，新光高層、股東也開始出現要求改革的聲音。
2016年1月23日，台新金創辦人吳東亮（左）與新光金創辦人吳東進（右）共同出席新光金旺年會活動。兄弟兩人同台手持光劍互動，成為當天活動焦點。
因此，兄弟同框互訪的溫馨畫面，很快被金融圈解讀為另一種訊號——當市場開始期待吳東亮出面「救火」，沉寂多年的「新新併」，再度受到關注。
從金融海嘯到宏達電 新光金投資黑洞持續擴大
真正讓市場重新討論「新新併」的原因，是新光金長年累積的治理問題，已逐漸浮上檯面。
2008年金融海嘯爆發前，新光人壽曾大舉投資結構型金融商品CDO（債務擔保證券），在市場多頭時期，一度帶來亮眼收益。然而，隨著美國次貸風暴引爆，CDO價格快速崩跌，新壽成為壽險業重災戶之一，也埋下財務體質不穩的種子。
2009年，新壽又因海外公司債投資失利，累計虧損逼近200億元，一度傳出資金壓力。為了補強資本，新光人壽被迫出售位於信義計畫區的A11大樓，最終由富邦金控旗下安泰人壽以116億元得標。這筆交易雖替新光金帶來約73億元資本利得，暫時舒緩財務壓力，但在金融圈眼中，更像是一場不得不進行的止血手術。
然而，危機卻未真正解除。
2011年，宏達電股價衝上1300元天價、登上股王寶座。據市場人士透露，向來力挺宏達電的吳東進，在與宏達電董事長王雪紅餐敘後，決定高價大舉加碼。未料，隨著智慧型手機市場競爭急遽變化，宏達電股價一路崩跌，慘賠近50億元。
2015年6月15日上午，新光金控股東會現場氣氛凝重。
主席台前的大型桌花層層堆疊，幾乎將吳東進整個人淹沒，只見他坐在花海後方，露出一張臉與半截肩膀。與台上的繽紛景象形成鮮明對比的是，台下小股東的質疑聲卻接連不斷，輪番砲轟新光金的投資失利與內控問題：「我們公司到底還持有多少宏達電？」、「董事長，我們公司內控真的要加強啦！」
2015年6月15日，新光金創辦人吳東進主持股東會。面對宏達電投資失利爭議，吳東進向股東致歉，坦承新光人壽投資宏達電虧損49.5億元。
面對股東的猛烈砲火，吳東進神情凝重地公開道歉，坦承投資宏達電已虧損49.5億元。
讓市場震驚的是，即便虧損持續擴大，新壽仍長期未啟動有效停損機制。金管會後來甚至點名，新壽對「長期持有部位」缺乏定期檢討與停損制度，導致個股損失金額重大卻未即時處理。
除了宏達電之外，新壽後續又接連在巴西ETF、俄羅斯債券與海外高風險商品上踩雷，投資損失持續擴大。多年來，新光金不斷依靠出售資產、大樓與土地來維持淨值與資本適足率。
另一方面，新光人壽新契約市占率則逐漸滑落，從昔日壽險龍頭之一，慢慢被國泰人壽、富邦人壽與南山人壽超越。2016年1月，新光金股價甚至跌到只剩6元上下，市場對吳東進治理能力的質疑聲浪也愈來愈高。
股東不滿升高 外界開始期待吳東亮出面整頓
接連的投資失利，不只讓新光金財務承壓，也讓家族股東與公司內部對經營方向的不滿逐漸升高。
當時的新光金，除了經營績效長期落後同業，公司治理爭議也逐漸受到關注。部分股東對新光金公主吳欣盈的行事風格頗有意見，認為高層決策與管理亂象頻頻出現，讓治理風險進一步升高。
另一方面，新光三大創始股東家族成員，洪萬傳家族第三代洪士琪、林登山家族第三代林伯翰等人，也開始對新光金未來經營方向產生疑慮。隨著新光金股價長期低迷、獲利表現與同業差距逐漸擴大，外界對改革與整頓的期待也愈來愈高。
相較之下，吳東亮領導下的台新金，雖歷經彰銀案、雙卡風暴與金融海嘯等衝擊，整體經營仍相對穩健。在金融圈眼中，吳東亮始終是吳家兄弟中「最會做生意的人」。
台新金創辦人吳東亮（右）與夫人彭雪芬（左）出席2016年台新金旺年會。當時新光金深陷投資失利爭議，市場開始出現期待吳東亮出面整頓的聲音。
只是，台新金當時也有自己的困境。
相較國泰、富邦與中信等大型金控，台新金始終缺乏壽險版圖。吳東亮曾嘗試併購全球人壽，也曾與中信金競標大都會人壽，但最後都功敗垂成；另一方面，彰銀案又讓台新金陷入長達十多年的經營權纏鬥，數百億元資金卡在彰銀無法回收。
與此同時，金融圈開始出現另一種聲音。
相較於新光金近年接連爆發投資失利與治理爭議，吳東亮領導下的台新金雖然歷經雙卡風暴、金融海嘯與彰銀案等重大挑戰，卻始終維持穩定經營，也逐步建立市場信任。
在許多人眼中，吳東亮始終是吳家兄弟中最具企業經營能力的一位。當新光金陷入困境、股價長期低迷之際，市場開始有人認為，若由吳東亮出面整頓，或許能替新光金帶來新的轉機。
彭雪芬接掌新勝 「新新併」契機再度浮現
就在外界對新光金治理改革關注升高之際，新光家族內部權力結構，也開始出現變化。
新勝投資是新光金重要控股公司之一，占新光金約4％股權，過去長年在新光金董事會占有約四席董事席次。新勝背後，則是由吳火獅、洪萬傳與林登山三大家族共同持有，被視為新光家族核心控股平台。
據《鏡週刊》2016年報導，新光集團創辦人吳火獅夫人吳桂蘭晚年時，曾一度希望由吳東亮接手新光金、擔任「救火隊」，台新金則暫由專業經理人代理，未來再推動兩家金控整合。這項構想背後，反映的正是對新光金長年經營危機的憂慮。
據《鏡週刊》報導，新光集團創辦人吳火獅夫人吳桂蘭晚年曾盼吳東亮出面接掌新光金、擔任「救火隊」，推動台新與新光整合。
然而，同年吳桂蘭辭世後，新勝與台灣新光實業等家族控股公司董事長職位出缺，也讓家族內部權力布局重新洗牌。
隔年，新光金董事洪文棟一舉拿下新勝董事長，被外界解讀為有意在2017年新光金董監改選中爭取更大掌控權，也讓新光金內部權力角力逐漸白熱化。
新光大股東洪文棟（左）2017年曾擔任新勝董事長，在新光家族控股體系扮演關鍵角色。
2018年11月4日，洪文棟病逝後，新光家族控股公司經營權再度出現變化，新勝董事長一職也隨之出缺。最終，彭雪芬獲得洪萬傳與林登山兩大家族支持，接任新勝董事長，之後又陸續接下王田毛紡、永光與允德等四家公司董座。
由於新勝、王田毛紡與永光皆是新光家族重要控股平台，握有新光金、新光產險、新纖與新光三越等公司董事席次，因此彭雪芬接掌後，也被外界視為吳東亮勢力正式深入新光核心。
市場普遍解讀，這是台新與新光整合重新升溫的重要訊號。當時甚至有吳家親友形容：「這是老三的勝利。」
顧立雄力推金金併 「新新併」成金融圈矚目焦點
除了家族內部權力結構出現變化外，政策環境也開始出現新的轉折。
2018年，時任金管會主委顧立雄積極推動「金金併」，希望改善台灣金融業長年過度競爭的問題。同年，金管會修正《金控投資管理辦法》，開放非合意併購，更進一步點燃市場對大型金控整合的想像空間。
然而，面對金管會積極推動整併，包括國泰金、富邦金、中信金與玉山金等大型金控，多半態度保守，僅願意進行合意併購。
據《鏡週刊》報導，顧立雄當時甚至曾私下詢問吳東亮，對台新與新光整合是否有意願。並表示，金管會會鼓勵整併，但尊重市場與企業意願，不會強迫。
當時的金融圈普遍認為，相較其他大型金控，新光金與台新金不僅具備家族淵源，也存在高度互補性。台新缺乏壽險版圖，新光則長年受困治理與資本壓力，若能整合，對雙方都有機會重塑競爭力。
然而，即便外界對吳東亮期待愈來愈高，他對「新新併」始終抱持審慎態度。對吳東亮而言，台新金是自己親手打造的事業核心；但新光金，則是父親吳火獅留下的家族根基。
當時的新壽仍背負龐大的匯損壓力與海外投資風險，金融圈普遍擔憂，一旦整併，恐怕反而拖累台新金體質。再加上新光金股權結構複雜，若貿然整合卻無法真正掌握經營主導權，對吳東亮而言，風險始終過高。
因此，即使外界多次傳出台新與新光整合的消息，甚至連家族長輩與老臣都出面勸說，但最終始終未真正啟動。
相較2002年的「新新併」著眼於金控版圖擴張，十多年後重新浮現的整合氛圍，背後則已多了新光金治理危機、接班壓力與家族事業的生存焦慮。
2018年11月4日洪文棟辭世後，彭雪芬（右）獲洪萬傳、林登山兩大家族支持，接掌新勝董事長，成為新光家族控股體系重要領導人。
隨著彭雪芬開始接掌新光家族控股公司，吳東亮勢力也開始正式深入新光核心。對金融圈而言，這不只是單純的人事異動，更代表新光家族內部權力結構已開始鬆動。與此同時，金管會推動「金金併」、市場對新光金改革壓力升高，以及家族及公司內部對經營方向的擔憂，逐漸匯聚成推動「新新併」的關鍵力量。
（圖片來源：聯合報、三立新聞、台新新光金控提供）
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