《新新合璧系列報導》肆：金控成立篇（四）連外資都驚艷！「台灣最佳CEO」吳東亮給台新金控動了「換心手術」⋯ ⋯

香港麗池酒店燈火通明，來自亞洲各地的企業領袖齊聚一堂。當主持人念出得獎者的名字，會場的燈光隨之聚焦在舞台中央。台新金控董事長吳東亮邁步上台，嘴角帶著笑意，伸手接過「台灣最佳 CEO」，以及「整體最佳管理公司」、「整體管理進步最多公司」的獎座，在金控成立三年之際，迎來台新與吳東亮的光榮時刻。





這場頒獎典禮，來自《亞元雜誌》（Asiamoney）一年一度的評選。作為長期被國際投資銀行、基金經理人與資本市場專業人士視為重要風向指標的財經媒體，《亞元雜誌》向來以嚴謹著稱。當台新的名字在這個舞台上被放送出，意味著它已不只是台灣市場中的成長案例，而是正式走進國際資金的視野。

當外界將目光聚焦在金控併購的攻防戰時，台新其實同時推動著另一場更深層、也更少被看見的改革——三年內完成核心系統的「換心手術」，把科技導入財富管理流程，建立具備跨國水準的風險管理架構，並逐步打造透明而靈活的金控制度，最終贏得外資的長期押注與主動合作。



正是這些難以在財報或新聞標題中被即時看見的成果，使台新在金控成立初期、金融業劇烈洗牌的年代裡，逐步厚實了自己的能力。2002到2004 年，台新不只走在併購的路上，更同步打造另一條更為關鍵的成長軌道，把組織的基礎工程一層層打穩。



台新透過科技、內部控管、治理與整體體質的調整，逐步將金融版圖的重心，從「擴張的速度」轉向「成長的深度」。這些看似緩慢、卻極為關鍵的佈局，也成為往後二十年競爭力得以延續的基石。

科技化的換心手術 開啟台新的「攻擊年」





台新銀行在2004年完成為期三年的核心系統轉換，被董事長吳東亮比喻為銀行的「換心手術」。在《經濟日報》報導中，時任台新銀行核心系統專案組資深副理陳哲全回憶，工程最後一、兩個月，行軍床塞滿辦公室，甚至因人滿為患而睡不下，「有車的人只好去睡車上… …整個專案組忙到沒時間生病。」



被派往菲律賓驗收的資訊人員因SARS隔離，住進飯店後仍照樣開電腦通宵加班，苦笑那段時光簡直像住在「台新大飯店」。隨著核心系統切換時程逼近，2月15日系統切換前，台新短暫開放ATM七分鐘驗資料，竟湧入數百筆交易。



最緊繃的時刻，莫過於重新開放ATM的那一秒。整個辦公室瞬間安靜下來，所有人盯著同一個監控畫面，像是連呼吸都暫時放下。當第一筆交易成功送出、數據穩定跑上螢幕的那一瞬間，現場才終於傳出壓抑許久的吸氣聲與低聲歡呼——那表示三年工程的心臟，開始跳動了。



這套全新「開放式系統」不只成本只有同業預算的五分之一，更把全行後台作業集中回總行，一名後台人員可支援三名業務員，大幅提升效率；上線後分行同事最直覺的感受，是「下班變早了，開車走出大樓甚至不用開頭燈」。



系統轉換成功當天晚上，台新在晶華酒店舉行「成就、感恩、再出發」晚會，專案團隊、分行同仁、主管與合作夥伴齊聚一堂高舉酒杯。站在台上的吳東亮，終於露出了這段期間少見的笑容。





2004年4月22日，台新銀行新核心系統上線成功歡慶酒會(左至右)台新金總經理陳淮舟、惠普董事長何薇玲、台新金董事長吳東亮、微軟總經理邱麗孟、台新銀行總經理蔡孟峰、台新金資訊長何博仁。



他在晚會上表示，這套系統讓台新成為台灣第一家把核心銀行系統從主機成功轉至開放平台的銀行，未來新產品開發的彈性與速度都將改寫；如果系統能展現預期效能，不只第一金，其他銀行也可能主動想採用。為了確保穩定，他也宣布台新將在龍潭建置備援中心，開啟第二期功能強化工程。



這些看不見的工程，奠定了台新「客戶導向」的基礎，也讓吳東亮驕傲地說著：「台新金正式進入另一個領域。」他形容2004 年為「台新金控的攻擊年」，科技化不只讓台新回到比同業更快、更靈活的位置，也讓它在金控整併潮與市場競爭裡，真正具備了往下一步大步跨出去的本事，給了台新下一階段競爭力的新心臟。







台新銀行新核心系統順利上線，台新銀行主管出席慶祝酒會。



打造新世代財富管理體驗



公司核心系統進行「換心手術」的同時，台新試圖讓科技真正走向客戶端，改寫財富管理的服務方式。2003年，台新財富管理旗艦分行開幕時，宣布與微軟、宏碁合作，導入平板電腦與無線上網設備。典禮上，吳東亮表示，台新成為國內第一家將科技應用於理財諮詢現場的金控公司，未來希望讓客戶在與理專對話的過程中，即時看到分析結果與圖形化資訊，提升服務效率與透明度。





財富管理事業群副總經理黃以孟提到：「科技讓對話更順暢，但真正的價值在於能幫助客戶更清楚理解自己的財務狀況。」只要事先預約，客戶在任何時間都能與理財顧問討論財務規劃，平板與可視化工具的導入，使溝通過程更直覺，也讓複雜的理財建議能以更清晰的方式呈現。



時任財富管理事業群總經理林克孝接受《經濟日報》訪問時指出，當時多數金控仍維持傳統貴賓理財中心模式，或尚未整合銀行、證券等資源；相較之下，台新已提前完成架構整合，使科技在更完整的平台上運作，他驕傲地表示：「這是台新的利基。」



科技在這段期間不僅加速流程，也改變了理財服務的呈現方式，使資訊更透明、對話更有效率，也讓客戶在討論資產配置時能有更具體的依據。這些改變讓科技不只是效率工具，而逐漸成為台新與客戶互動的一種方式，「智慧好夥伴」這句Slogan的服務精神開始有了清楚的輪廓。



外資對台新的青睞 從買盤支持延伸策略合作



金控成立後，台新的體質改善速度超出市場預期，最早注意到這個變化的是國際外資券商。包含美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）、歐洲外資機構 里昂證券（CLSA）與美林證券（Merrill Lynch） 等，都在2002年後陸續發布研究報告，給予台新「加碼」評等。高盛甚至提出當時台灣金融股少見的22.8元目標價，指出台新整併大安銀行的執行能力「優於同業、綜效明顯」。





外資的態度也反映在實際買盤上。2002 年，外資便已開始布局台新銀行股票；隨著金控架構到位、整併效益逐步浮現，買盤力道在隔年明顯放大。2003年5月，外資單週即大舉買超 8,505張台新金，高盛指出：「台新金控在台証證券、台新票券加入之後，今年第一季獲利較上季成長72%，較去年同季成長30%，淨利達15.75億元」，這樣的成長速度在同業中相當罕見，在外資所持有的金控股中已超過富邦金控，僅次於中信金控，讓外資更確信台新的整併效益已開始在財務端反映，是民營金融中最值得青睞的標的之一。



也正是在這段期間，外資開始不只是買台新的股票，而是主動敲門尋求合作。吳東亮2004年接受《經濟日報》訪問時表示：「有很多外資來找台新金，希望以『外資出錢、台新金出力』的方式，一起投資大型金融機構。」這些提案不僅反映外資對台新財務體質的肯定，更代表外資看見台新在整併與治理上的執行能力，足以成為跨國資金在台灣金融市場的合作夥伴。





2003年9月12日，台新銀行香港分行開幕慶祝酒會。



外資持續增加、國際金融機構不斷上門洽談合作的同時，台新也悄悄把腳步踏向海外。2004 年，台新銀行在香港設立分行，以企業金融為核心，服務在港台商與跨境企業；隔年，台新又在越南成立辦事處，成為前幾批進入當地市場的台灣銀行之一。這兩個據點的設立不只是業務拓點，更顯示台新已具備承擔跨境金融服務的營運體質，能將科技、風險管理與治理的成果延伸到海外市場。





台新銀行香港分行開幕慶祝酒會，香港分行高層出席剪綵。







2005年6月23日，台新銀行越南胡志明市代表人辦事處開幕典禮，台新金董事長吳東亮(左二）與越南辦事處主管開香檳慶祝。









台新銀行越南胡志明市代表人辦事處開幕典禮，台新金董事長吳東亮上台致詞。







台新銀行越南胡志明市代表人辦事處開幕典禮上，台新金總經理陳淮舟（左一）、董事長吳東亮（右二）與台新銀行主管及來賓合影留念。



站上國際舞台的殊榮



當台新的科技化、風險管理與治理成果相繼被國際看見後，最具象徵意義的高點出現在2005年。《亞元雜誌》（Asiamoney）是亞洲金融圈最具權威性的專業評比機構之一，由跨國投資銀行、資產管理公司與資本市場從業人士共同參與調查，其評選結果長年被視為觀察亞洲企業治理與金融競爭力的重要指標。





在高度專業、由國際資金投票決定的評選中，台新金奪下多項大獎。不僅代表外資對台新的財務表現與治理品質的肯定，更象徵台新已躋身亞洲市場具辨識度的金融品牌，成為國際機構眼中值得長期合作的金控公司。



令人驚喜的是，台新金控不僅在團體獎項表現亮眼，連個人獎也全面入榜——董事長吳東亮獲選「最佳執行長」（Best CEO），財務長賴昭吟奪下「最佳財務長」（Best CFO），經理朱海敏則獲得「最佳投資人關係獎」（Best Investor Relations）。



這個夜晚，與吳東亮並列名單上的，是來自汽車、科技、製造等產業的亞洲重量級企業領袖。那年，吳東亮55歲，正值一個領導者擁有足夠沉澱歷練、也懂得如何掌舵全局的年紀；在眾多競逐者中，他代表台灣金融業站上舞台，摘下國際金融專家評選出的殊榮。





2005年2月17日，台新金董事長吳東亮獲頒《亞元雜誌》台灣最佳執行長。



這些獎項橫跨經營、財務與資本市場溝通三個面向，顯示台新的治理架構、資訊透明度與管理能力，已獲得國際資本市場的整體背書。對外資而言，這不是一次性的亮點，而是「這家公司值得長期配置」的訊號；對台新而言，則標誌著金控成立初期所投入的系統更新、科技化工程，終於在國際舞台上集體發光。



回頭看這段時間的台新，不難發現它的成長軸線其實早已悄悄轉向。併購固然讓台新站穩規模，但把台新推向下一個高度的，不可忽略的是，一連串複雜卻足以改變公司體質的工程：核心系統的更新、財富管理的科技化、風險管理的國際化、內部治理的強化押注。



台新在這幾年完成的，是一個金控的穩定進步，不只追求規模，而是鍛造出讓公司真正能被信任、能被依靠的能力。當外界仍將目光放在併購成敗時，台新已在另一條關鍵的道路上快速前進——用科技貼近客戶，用制度建立韌性，用專業贏得外資的信任。



正是這些深藏在日常營運背後的努力，最終形塑了台新進階成長，這場由董事長吳東亮啟動的「換心手術」級內部改革，讓台新金除了成為客戶的智慧好夥伴，更成為國際資金最願意長期投資的台灣金控之一，構成了在規模之外，足以改寫未來的「隱形勝利」。











（圖片來源：台新新光金控提供、經濟日報）

