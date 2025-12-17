《新新合璧系列報導》肆：金控成立篇（四）連外資都驚艷！「台灣最佳CEO」吳東亮給台新金控動了「換心手術」⋯ ⋯
香港麗池酒店燈火通明，來自亞洲各地的企業領袖齊聚一堂。當主持人念出得獎者的名字，會場的燈光隨之聚焦在舞台中央。台新金控董事長吳東亮邁步上台，嘴角帶著笑意，伸手接過「台灣最佳 CEO」，以及「整體最佳管理公司」、「整體管理進步最多公司」的獎座，在金控成立三年之際，迎來台新與吳東亮的光榮時刻。
這場頒獎典禮，來自《亞元雜誌》（Asiamoney）一年一度的評選。作為長期被國際投資銀行、基金經理人與資本市場專業人士視為重要風向指標的財經媒體，《亞元雜誌》向來以嚴謹著稱。當台新的名字在這個舞台上被放送出，意味著它已不只是台灣市場中的成長案例，而是正式走進國際資金的視野。
當外界將目光聚焦在金控併購的攻防戰時，台新其實同時推動著另一場更深層、也更少被看見的改革——三年內完成核心系統的「換心手術」，把科技導入財富管理流程，建立具備跨國水準的風險管理架構，並逐步打造透明而靈活的金控制度，最終贏得外資的長期押注與主動合作。
正是這些難以在財報或新聞標題中被即時看見的成果，使台新在金控成立初期、金融業劇烈洗牌的年代裡，逐步厚實了自己的能力。2002到2004 年，台新不只走在併購的路上，更同步打造另一條更為關鍵的成長軌道，把組織的基礎工程一層層打穩。
台新透過科技、內部控管、治理與整體體質的調整，逐步將金融版圖的重心，從「擴張的速度」轉向「成長的深度」。這些看似緩慢、卻極為關鍵的佈局，也成為往後二十年競爭力得以延續的基石。
科技化的換心手術 開啟台新的「攻擊年」
台新銀行在2004年完成為期三年的核心系統轉換，被董事長吳東亮比喻為銀行的「換心手術」。在《經濟日報》報導中，時任台新銀行核心系統專案組資深副理陳哲全回憶，工程最後一、兩個月，行軍床塞滿辦公室，甚至因人滿為患而睡不下，「有車的人只好去睡車上… …整個專案組忙到沒時間生病。」
被派往菲律賓驗收的資訊人員因SARS隔離，住進飯店後仍照樣開電腦通宵加班，苦笑那段時光簡直像住在「台新大飯店」。隨著核心系統切換時程逼近，2月15日系統切換前，台新短暫開放ATM七分鐘驗資料，竟湧入數百筆交易。
最緊繃的時刻，莫過於重新開放ATM的那一秒。整個辦公室瞬間安靜下來，所有人盯著同一個監控畫面，像是連呼吸都暫時放下。當第一筆交易成功送出、數據穩定跑上螢幕的那一瞬間，現場才終於傳出壓抑許久的吸氣聲與低聲歡呼——那表示三年工程的心臟，開始跳動了。
這套全新「開放式系統」不只成本只有同業預算的五分之一，更把全行後台作業集中回總行，一名後台人員可支援三名業務員，大幅提升效率；上線後分行同事最直覺的感受，是「下班變早了，開車走出大樓甚至不用開頭燈」。
系統轉換成功當天晚上，台新在晶華酒店舉行「成就、感恩、再出發」晚會，專案團隊、分行同仁、主管與合作夥伴齊聚一堂高舉酒杯。站在台上的吳東亮，終於露出了這段期間少見的笑容。
2004年4月22日，台新銀行新核心系統上線成功歡慶酒會(左至右)台新金總經理陳淮舟、惠普董事長何薇玲、台新金董事長吳東亮、微軟總經理邱麗孟、台新銀行總經理蔡孟峰、台新金資訊長何博仁。
他在晚會上表示，這套系統讓台新成為台灣第一家把核心銀行系統從主機成功轉至開放平台的銀行，未來新產品開發的彈性與速度都將改寫；如果系統能展現預期效能，不只第一金，其他銀行也可能主動想採用。為了確保穩定，他也宣布台新將在龍潭建置備援中心，開啟第二期功能強化工程。
這些看不見的工程，奠定了台新「客戶導向」的基礎，也讓吳東亮驕傲地說著：「台新金正式進入另一個領域。」他形容2004 年為「台新金控的攻擊年」，科技化不只讓台新回到比同業更快、更靈活的位置，也讓它在金控整併潮與市場競爭裡，真正具備了往下一步大步跨出去的本事，給了台新下一階段競爭力的新心臟。
台新銀行新核心系統順利上線，台新銀行主管出席慶祝酒會。
打造新世代財富管理體驗
公司核心系統進行「換心手術」的同時，台新試圖讓科技真正走向客戶端，改寫財富管理的服務方式。2003年，台新財富管理旗艦分行開幕時，宣布與微軟、宏碁合作，導入平板電腦與無線上網設備。典禮上，吳東亮表示，台新成為國內第一家將科技應用於理財諮詢現場的金控公司，未來希望讓客戶在與理專對話的過程中，即時看到分析結果與圖形化資訊，提升服務效率與透明度。
財富管理事業群副總經理黃以孟提到：「科技讓對話更順暢，但真正的價值在於能幫助客戶更清楚理解自己的財務狀況。」只要事先預約，客戶在任何時間都能與理財顧問討論財務規劃，平板與可視化工具的導入，使溝通過程更直覺，也讓複雜的理財建議能以更清晰的方式呈現。
時任財富管理事業群總經理林克孝接受《經濟日報》訪問時指出，當時多數金控仍維持傳統貴賓理財中心模式，或尚未整合銀行、證券等資源；相較之下，台新已提前完成架構整合，使科技在更完整的平台上運作，他驕傲地表示：「這是台新的利基。」
科技在這段期間不僅加速流程，也改變了理財服務的呈現方式，使資訊更透明、對話更有效率，也讓客戶在討論資產配置時能有更具體的依據。這些改變讓科技不只是效率工具，而逐漸成為台新與客戶互動的一種方式，「智慧好夥伴」這句Slogan的服務精神開始有了清楚的輪廓。
外資對台新的青睞 從買盤支持延伸策略合作
金控成立後，台新的體質改善速度超出市場預期，最早注意到這個變化的是國際外資券商。包含美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）、歐洲外資機構 里昂證券（CLSA）與美林證券（Merrill Lynch） 等，都在2002年後陸續發布研究報告，給予台新「加碼」評等。高盛甚至提出當時台灣金融股少見的22.8元目標價，指出台新整併大安銀行的執行能力「優於同業、綜效明顯」。
外資的態度也反映在實際買盤上。2002 年，外資便已開始布局台新銀行股票；隨著金控架構到位、整併效益逐步浮現，買盤力道在隔年明顯放大。2003年5月，外資單週即大舉買超 8,505張台新金，高盛指出：「台新金控在台証證券、台新票券加入之後，今年第一季獲利較上季成長72%，較去年同季成長30%，淨利達15.75億元」，這樣的成長速度在同業中相當罕見，在外資所持有的金控股中已超過富邦金控，僅次於中信金控，讓外資更確信台新的整併效益已開始在財務端反映，是民營金融中最值得青睞的標的之一。
也正是在這段期間，外資開始不只是買台新的股票，而是主動敲門尋求合作。吳東亮2004年接受《經濟日報》訪問時表示：「有很多外資來找台新金，希望以『外資出錢、台新金出力』的方式，一起投資大型金融機構。」這些提案不僅反映外資對台新財務體質的肯定，更代表外資看見台新在整併與治理上的執行能力，足以成為跨國資金在台灣金融市場的合作夥伴。
2003年9月12日，台新銀行香港分行開幕慶祝酒會。
外資持續增加、國際金融機構不斷上門洽談合作的同時，台新也悄悄把腳步踏向海外。2004 年，台新銀行在香港設立分行，以企業金融為核心，服務在港台商與跨境企業；隔年，台新又在越南成立辦事處，成為前幾批進入當地市場的台灣銀行之一。這兩個據點的設立不只是業務拓點，更顯示台新已具備承擔跨境金融服務的營運體質，能將科技、風險管理與治理的成果延伸到海外市場。
台新銀行香港分行開幕慶祝酒會，香港分行高層出席剪綵。
2005年6月23日，台新銀行越南胡志明市代表人辦事處開幕典禮，台新金董事長吳東亮(左二）與越南辦事處主管開香檳慶祝。
台新銀行越南胡志明市代表人辦事處開幕典禮，台新金董事長吳東亮上台致詞。
台新銀行越南胡志明市代表人辦事處開幕典禮上，台新金總經理陳淮舟（左一）、董事長吳東亮（右二）與台新銀行主管及來賓合影留念。
站上國際舞台的殊榮
當台新的科技化、風險管理與治理成果相繼被國際看見後，最具象徵意義的高點出現在2005年。《亞元雜誌》（Asiamoney）是亞洲金融圈最具權威性的專業評比機構之一，由跨國投資銀行、資產管理公司與資本市場從業人士共同參與調查，其評選結果長年被視為觀察亞洲企業治理與金融競爭力的重要指標。
在高度專業、由國際資金投票決定的評選中，台新金奪下多項大獎。不僅代表外資對台新的財務表現與治理品質的肯定，更象徵台新已躋身亞洲市場具辨識度的金融品牌，成為國際機構眼中值得長期合作的金控公司。
令人驚喜的是，台新金控不僅在團體獎項表現亮眼，連個人獎也全面入榜——董事長吳東亮獲選「最佳執行長」（Best CEO），財務長賴昭吟奪下「最佳財務長」（Best CFO），經理朱海敏則獲得「最佳投資人關係獎」（Best Investor Relations）。
這個夜晚，與吳東亮並列名單上的，是來自汽車、科技、製造等產業的亞洲重量級企業領袖。那年，吳東亮55歲，正值一個領導者擁有足夠沉澱歷練、也懂得如何掌舵全局的年紀；在眾多競逐者中，他代表台灣金融業站上舞台，摘下國際金融專家評選出的殊榮。
2005年2月17日，台新金董事長吳東亮獲頒《亞元雜誌》台灣最佳執行長。
這些獎項橫跨經營、財務與資本市場溝通三個面向，顯示台新的治理架構、資訊透明度與管理能力，已獲得國際資本市場的整體背書。對外資而言，這不是一次性的亮點，而是「這家公司值得長期配置」的訊號；對台新而言，則標誌著金控成立初期所投入的系統更新、科技化工程，終於在國際舞台上集體發光。
回頭看這段時間的台新，不難發現它的成長軸線其實早已悄悄轉向。併購固然讓台新站穩規模，但把台新推向下一個高度的，不可忽略的是，一連串複雜卻足以改變公司體質的工程：核心系統的更新、財富管理的科技化、風險管理的國際化、內部治理的強化押注。
台新在這幾年完成的，是一個金控的穩定進步，不只追求規模，而是鍛造出讓公司真正能被信任、能被依靠的能力。當外界仍將目光放在併購成敗時，台新已在另一條關鍵的道路上快速前進——用科技貼近客戶，用制度建立韌性，用專業贏得外資的信任。
正是這些深藏在日常營運背後的努力，最終形塑了台新進階成長，這場由董事長吳東亮啟動的「換心手術」級內部改革，讓台新金除了成為客戶的智慧好夥伴，更成為國際資金最願意長期投資的台灣金控之一，構成了在規模之外，足以改寫未來的「隱形勝利」。
（圖片來源：台新新光金控提供、經濟日報）
更多放言報導
《新新合璧系列報導》肆：金控成立篇（三）「守株待兔」併購學！吳東亮壯大台新金控的理論與實踐
《新新合璧系列報導》肆：金控成立篇（二）整併大安銀行成功磨合創範例、吳東亮用速度與同理心開啟台新金控元年！
其他人也在看
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 74
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 158
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 9
棒球》大學「怪投」超級多 林晨樺揭露殘酷真相
儘管低肩側投黃子鵬行使FA以5年6600萬合約，從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，不過低肩側投、下勾這類「台灣怪投」確實愈來愈不吃香，今年季後林育辰、張喜凱和劉昱言遭所屬球團釋出，藍愷青也在60人保留名單外，陳宇宏投得掙扎，林柏佑與陳冠豪本季一軍出賽紀錄仍一片空白。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 7
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 8
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 317
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 72
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 104
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 199
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 131
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 169
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 10 小時前 ・ 10
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 142
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1