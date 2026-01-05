新新板土連線成軍 4箭齊發拚2026新北議會過半

民進黨議員陳乃瑜（中）5日陪同議員擬參選人陳岱吟（左）到新莊市場拜票。（張鎧乙攝）

「新新板土連線」5日上午在新莊後港昭德宮正式成立。（張鎧乙攝）

距離地方大選尚有不到1年，新北市民進黨的「新新板土連線」今（5）日上午於新莊後港昭德宮正式成立，由現任議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷，攜手新莊市議員參選人陳岱吟共同亮相，宣示啟動「新新板土2.0」，以聯合競選、聯合問政為主軸，力拚擴大民進黨在新北市議會的席次與影響力。

卓冠廷指出，3人自民國111年當選以來，至今已並肩作戰1,108天，從議會監督、市政質詢到地方建設與社會福利爭取，皆以團隊模式運作。他強調，「新新板土連線」不只是選舉策略，更是一種問政方法，未來將分成兩階段推進，先在初選階段全面展開聯合競選，後續再提出整合式政見，向選民清楚說明，若3人順利連任、陳岱吟成功當選，將如何在議會形成更具戰力的改革團隊。

廣告 廣告

談及加入新血，卓冠廷直言，新莊是民進黨仍有高度成長空間的選區，陳岱吟長期擔任幕僚，熟悉中央與地方運作，願意回到家鄉投入選戰，正是連線擴張的重要關鍵，「新莊補進來，新板土才完整」。

首次以參選人身分站上第一線的陳岱吟則表示，過去多年擔任幕僚，讓她從基層一路累積政治經驗，實際走遍新北與新莊各地，傾聽鄉親需求，也讓她更確定，此刻正是投入議員選戰、為地方服務的成熟時機。

陳乃瑜回顧，當年「新板土」成立時，3人皆非政二代、也無家族勢力，卻仍能在新北市議會站穩腳步，證明只要貼近基層、勇於監督，就能突破舊政治結構。她特別提到，陳岱吟長期深耕地方，又是女性，未來在婦幼、親職與家庭政策上，將成為重要戰力，一同為下一代發聲。

山田摩衣則指出，111年3人獲得超過7萬5千票支持，是沉重的託付，3年來不敢懈怠，持續深耕地方、爭取建設。她以自身爭取近5,000萬元地方建設經費為例，強調新新板土不僅要把地方建設做好，也要讓新北、新莊被國際看見，未來將與陳岱吟攜手，深化城市對外連結。

面對民進黨初選時程可能提前至2月底，卓冠廷坦言，對新人與現任者都是壓力，但也是公平的挑戰。他指出，提早布局、提早接受選民檢驗，正是民進黨此役的重要訊號，「唯一的活法，就是更早、更勤快地走進基層，爭取市民的認同。」

【看原文連結】