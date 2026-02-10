「新新板土」連線登記初選 林右昌力挺拚滿貫全壘打

（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市議員初選作業持續進行，現任議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷及新人陳岱吟組成的「新新板土」連線，今（10）日前往新北市黨部完成登記；前內政部長林右昌陪同到場，期許4人以專業與真心爭取市民認同，打出滿貫全壘打，未來4年共同守護新北、守護台灣。

圖／「前內政部長林右昌今（10）日陪同「新新板土」連線的現任議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷及新人陳岱吟，前往新北市黨部完成初選的登記。（記者陳志仁攝，2026.02.10）

「新新板土」連線今日齊聚新北市黨部登記，林右昌表示，4年前陳乃瑜、山田摩衣與卓冠廷組成「新板土」連線，成功進入市議會，1000多個日子以來持續監督市政、服務鄉親，一刻不敢懈怠，累積數千件選民服務與上百件提案，交出亮眼成績單，如今再度挑戰連任，初心始終不變。

林右昌指出，這次加入新莊在地的陳岱吟，升級為「新新板土」連線，專業服務與問政能量更加完整，在議會發聲的力道也將會更堅實；期盼市民給予支持，讓陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷3位議員順利連任、陳岱吟成功當選，持續在議會為新北發聲、守護台灣。

圖／新北市議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷及新人陳岱吟組成的「新新板土」連線，持續在議會為新北發聲、守護台灣。。（記者陳志仁攝，2026.02.10）

「新莊帶你贏」、陳岱吟直指，自己是土生土長的新莊人，投入政治幕僚工作12年，如今站上第一線，是「最有經驗的新人」；「新新板土」連線成立後，她身穿母校裕民國小的運動服走訪新莊市場、公園與廟宇，獲得不少鄉親鼓勵，強調參選並非一時選舉考量，而是對家鄉的情感與責任、努力讓新莊變得更好。

陳乃瑜強調，身為職場媽媽，最在意的是守護下一代的未來，未來將持續推動地方建設、產業轉型、爭取家庭、婦幼與長輩權益，更要為下一代打造更好的環境；如今「新新板土」連線再加入一位媽媽陳岱吟，四個人持續並肩作戰，目標打出滿貫全壘打，未來要持續推動新北改革。

山田摩衣引述日本首相高市早苗的名言，「不敢挑戰的國家，是沒有未來的」，強調「沒有夢想的國家，同樣是沒有未來」；這鼓舞了年輕台派與政治工作者，必須秉持飲水思源、勤懇的「水牛精神」，一步一腳印努力，唯有勇於挑戰與政黨輪替，城市才能擁有夢想與希望。

卓冠廷直指，連線四年來跨區合作、聯合問政，大力監督毫不手軟，在地方爭取建設不遺餘力，未來加入新夥伴陳岱吟後，服務力道將再升級；此外，今天又有「大太陽」林右昌力挺這劑強心針，盼大家能給予「新新板土」連線機會，讓台派繼續成長，在新北市議會過半，讓城市就此大步向前。

