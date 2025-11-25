新新金子公司加速整合 壽險與投信雙線推進

「新新併」子公司持續整合。台新新光金控在壽險與投信2大領域的整併同步推進，金管會近日核准台新人壽與新光人壽合併案，合併後總資產逼近新台幣4兆元、穩居壽險市場第4大。同時，台新投信與新光投信也完成整併，資產管理規模突破5,300億元，並以挑戰兆元為下一階段目標，逐步展現集團跨事業體整合效益。

台新人壽與新光人壽已依金融機構合併法審查通過，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，合併基準日訂於明(2026)年1月1日，並同步更名為「新光人壽保險股份有限公司」。截至今(2025)年9月底，新光人壽總資產3兆6,039億元、台新人壽3,580億元，整合後規模達3兆9,619億元，續居市場第4名。

為確保保戶權益不受影響，金管會已要求存續公司出具聲明書，承諾2家公司保戶服務與契約權益維持不變，並主動通知要保人。金管會並指出，母公司台新新光金控已提出未來若有增資需求將依法履行之承諾，以確保資本充足。

在獲利與營運方面，新光人壽今年前3季累計稅後虧損311.8億元，台新人壽則維持稅後盈餘16.4億元。員工人數上，新光人壽截至10月底共有1萬5,392人，台新人壽1,425人。金管會補充，2家公司皆已申請TW-ICS選擇性過渡措施，正式合併後若須調整方案，須依試算結果再送審。

除了壽險整併外，金控旗下投信整合也完成。台新投信與新光投信由台新投信為存續公司，整合後資產管理規模(AUM)為5,300億元，排名升至國內第9。台新新光金控表示，政府推動亞洲資產管理中心與資本市場國際化政策，有利資產管理業擴大布局，未來台新投信不只要變大，更要變強，目標是邁向兆元資產規模。

台新投信董事會已同步改組，由金控財務長賴昭吟出任董事長，並且設定整併後的首要任務，包含擴大徵才、推出更多符合市場趨勢的基金商品，以及全面發展全權委託業務，強化機構法人與高資產族群服務能力。

