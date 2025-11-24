新新金收購桃猿隊？吃瓜群眾話燒猩猩梗 新新金：沒有啟動任何正式程序

樂天強調桃猿職棒隊在集團體系屬於核心資產，沒有要出售；台新新光金控也親自回應，強調目前未啟動任何收購程序。圖／台新銀行

近日流出一則傳聞，台新新光金控可能買下今年奪得中職總冠軍的樂天桃猿隊。這消息一彈出來，立刻在金融圈、棒球圈都散開，甚至有球迷半開玩笑說：「桃猿今年奪冠，是不是剛好在幫新東暖身？」新新金（猩猩）、桃猿，名字聽起來就超有連結感，也多了幾分梗味。

台灣金控好像很喜歡跨界入主職棒，中信兄弟棒球隊、富邦悍將棒球隊。這場傳聞延燒不久，樂天方面立刻出面滅火。在今（24）日的活動上，樂天集團亞太區執行長葛城崇直接被逼問到這一題。他沒有迴避，樂天集團運動事業佔據相當核心的地位，完全沒有考慮要轉賣的可能。

但另一邊的台新新光金控，也有自己的劇情。本報詢問金控總經理林維俊時，也是同樣一句話：「沒有。」不過，但這裡會有故事味。就是市場傳出，台新內部確實曾把「收購職棒隊」列入評估，只是目前沒有啟動任何正式程序。

是價格還沒對到？還是不想見光死？這些揣測讓整件事更添八卦味道。值得一提的是，桃猿今年雖奪冠，但球隊內部爭議不斷。選手住宿、伙食、照顧問題一再爆出，不得不讓人起了樂天無心經營的懷疑？

目前來看，這場「台新要買桃猿」的跨界大戲，八卦味十足，但買賣正角雙方都同聲否認。只是市場永遠是這樣，否認，不代表永遠不會發生，外界揣測是告一段落？會不會有續集？那就靜待發展吧。



