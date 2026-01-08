新明國中手球隊最後1秒「以臉擋球」阻對手追平 蟬聯全國冠軍

新明國中手球大家庭。圖：教育局提供

在剛落幕的「114年全國手球錦標賽」中，桃園市立新明國中手球隊再次擦亮金字招牌。五天的賽程中，選手們憑藉著過人的心理素質與團隊默契，不僅男生15歲組達成史無前例的「三連霸」，男生13歲組也成功蟬聯冠軍，女生15歲組更是首度闖入全國四強，榮獲殿軍。這場豐收的背後，包含了多次在關鍵時刻的逆轉勝與奮不顧身的守備，充分展現了學校手球小將不屈不撓的運動精神。此次賽事經歷了逆轉、絕殺與守護勝利的瞬間可說是驚險萬分，每一座獎盃背後都充滿了令人屏息的關鍵時刻。

新明國中U15三連霸冠軍隊成員。圖：教育局提供

教育局提到，在男生15歲組的八強賽中，因現場大雨新明國中開局不利，前四輪以2:4大幅落後，被迫進入殘酷的PK賽，眼看就要與晉級失之交臂時，關鍵時刻守門員沈翊嘉展現強大的心理素質，憑藉著敏銳的判斷力與爆發力，奇蹟般連續守下對手最後三輪的射門，帶領球隊在懸崖邊緣完成驚天大逆轉，奠定了後續奪下「三連霸」的信心。而男生13歲組的冠軍戰則陷入膠著，雙方比分互有領先。比賽倒數僅剩3秒時，宋彥宇頂住壓力攻入致勝一球取得領先。不料，對方在最後1秒發動遠距離長射企圖追平，新明國中江楊璿為了守住勝利，在電光石火間奮力跳起，不惜以臉部擋住高速射門的球。這記令人動容的防守，成功將追平分攔截在門外，最終以一分險勝，蟬聯全國冠軍。

新明國中U13學生江楊璿躍起射門。圖：教育局提供

女生15歲組同樣表現卓越，在關鍵的六強賽中，雙方激戰至PK賽，前七輪依然難分軒輊。最終第八輪，由鄒逸棠冷靜撲下對手的致命攻擊，助隊伍順利挺進四強。這不僅是女孩們平時苦練的成果，更創下校史首度進入全國四強的歷史新高。

不到最後一秒絕不放棄亮眼成績的背後，是紮實的紀律與堅定的信念。帶隊的教練黃瑋容時常叮嚀球員。「比賽場上沒有到最後一秒，不能輕忽、也不能放棄。」這句話在此次賽事中得到了最完美的體現。無論是落後兩球的PK賽，還是最後3秒的攻防博弈，球員們都貫徹了教練的意志，用堅持換來了榮耀。

勝利來自團隊的努力，絕不僅是個人的表現，而榮耀歸於團隊與社會支持。新明國中特別感謝教練黃瑋容及老師徐師斌的長期指導。同時，該校手球隊的壯大，亦仰賴教育局與桃園市手球委員會主委的強力支持，透過經費挹注讓選手能無後顧之憂地參賽。此外，手球隊家長們最強大的後援，更是球員們奮戰的動力來源。

新明國中校長李孟憲表示，「看到孩子們為了守住每一顆球，甚至不惜受傷也勇往直前，這種熱血與團隊精神令人動容。感謝教育局以及所有家長、老師的陪伴，讓這份榮耀留在桃園。」新明國中手球隊將帶著這份精神，持續在球場上奔跑，追求更高、更遠的夢想。

