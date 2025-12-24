新昕纖業務緊縮裁員 龜山廠將大量解僱員工

新昕纖維廠房。翻攝自新昕纖臉書



上櫃紡織廠新昕纖（4406）今（12/24）發布重訊公告，因全球經濟局勢變化、原料成本與國內生產成本大幅上升，加上地緣政治風險導致部分訂單轉移，以及中國、越南紗線低價傾銷，董事會已決議進行業務緊縮與組織調整，將依《大量解僱勞工保護法》及《勞動基準法》規定，辦理桃園龜山廠員工大量解僱案，並依法通報主管機關。

新昕纖維創立於1980年，主要廠區在桃園龜山，經營業務為特多龍加工絲、褲料及女裝用特殊紗、特多龍段染紗、特多龍及尼龍氣撚紗等產品之製造加工與買賣。股票於民國八十八年一月十四日在櫃檯買賣中心上櫃買賣，並以自創品牌「玉山龍」行銷世界。

新昕纖指出，近年營運環境持續惡化，市場競爭加劇，電價連年調漲推升國內生產成本，下游客戶訂單因地緣政治風險轉往他國，進一步衝擊接單與獲利表現，公司面臨嚴重虧損，本次裁員與產能調整，係基於降低營運風險、改善財務結構的必要措施。

從產能與產量來看，新昕纖近三年產能呈現下滑趨勢，111及112年度年產能皆為1萬9,800公噸，113年度已降至1萬7,400公噸；實際產量方面，111年度為8,785公噸，112年度降至6,695公噸，113年度再降至6,306公噸。

新昕纖指出，此次停工或緊縮項目月產能為1,450公噸，月產量約526公噸（以113年實際平均產量計算），相關項目占公司113年度營收比重高達98.54%，顯示調整對營運影響甚鉅。

據了解，新昕纖桃園龜山廠約四千坪，員工數近90人，公司傍晚將召開重訊記者會說明。

新昕纖強調，本次業務緊縮及組織調整案，已於114年12月24日經董事會決議通過，後續將依法辦理相關程序，並持續關注市場變化，審慎調整營運策略，以維持公司長期經營穩定。

