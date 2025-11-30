新星閃耀登場！ 「2025新北市學生影像新星獎」揭曉25部優秀作品

年僅11歲的新北市大觀國小林宸妡(左三)，以《排球，讓我變得不一樣》導演身分，獲得種子新星獎國中小組獎項。(記者王志誠攝)

「二０二五新北市學生影像新星獎」二十九日舉行頒獎典禮，正式揭曉本屆二十五部獲獎作品。活動邁入第十年，今年共有二百七十四部作品參賽，展現新世代影像創作的澎湃能量。首獎「超級新星獎」由國立臺灣藝術大學《青春的回擊殺球》，獲得最高榮譽與四十萬元獎金；國立臺灣藝術大學作品《良夜之歌》則拿下「新北精神獎」。

新北市文化局長張▓（艸嘉）育表示，「新北市學生影像新星獎」自創辦以來，致力培育青年影像人才，成為全臺影像創作的重要平臺，十年來持續鼓勵青年學子以影像探索自我、關懷社會議題，許多歷屆得獎者更以新銳導演、攝影師身分活躍於國內外影展舞臺。今年適逢十週年重要里程碑，特別邀請多次榮獲國內外大獎的王小棣導演擔任評審團主席，並由新銳攝影師張誌騰主持專業燈光工作坊，同時推出專屬主題曲。

評審團指出，最大獎「超級新星獎」在各類組評審的激烈討論下，由國立臺灣藝術大學王浩泰執導的劇情片《青春的回擊殺球》脫穎而出。影片與新北市立海山高級中學桌球隊合作拍攝，以高中桌球隊為背景，氛圍營造極具張力，既展現校園青春片的創意能量，也彰顯新世代導演勇於挑戰題材的想像力，奪下本屆最高榮譽。《青春的回擊殺球》早在頒獎典禮前，已入選第三十八屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」，讓本屆得獎作品在國際舞臺上先一步獲得肯定。

新星獎的獨有特色「新北精神獎」，則以新北多元文化為核心，透過青年視角呈現城市的包容與創新，由國立臺灣藝術大學實驗片《良夜之歌》獲得，作品拍攝於新北市淡水區林子溪及沙崙海灘，以「反光」象徵幽靈，描繪父親喪親後在溪畔與沙灘間漫步的孤寂與思念，細膩呈現生命的轉折與情感的深度，展現動人的人文關懷與影像詩意。

「新北市學生影像新星獎」見證無數青年在鏡頭前後勇敢展現影像的社會關懷與文化創造，新北市將持續推動多元文化政策，培養影像人才，讓「新星獎」成為新世代創作者的舞臺，為臺灣影像創作注入源源不絕新力量。