新春佳節將至 歡迎到桃園藝術走春
農曆春節年假長達9天，除了闔家團圓相聚、利用難得的假期放鬆之餘，不妨在馬年新春安排一趟桃園藝術走春。桃園市立美術館群的桃園市兒童美術館和橫山書法藝術館，將於大年初三（2月19日）開館；其中，桃園市兒童美術館於春節期間推出結合展覽主題的特別演出與教育推廣活動，包括袖珍藝術工作坊與新春皮影戲演出，無論親子同遊或三五好友相約都很適合，在藝術中迎接新年新氣象。
位於青埔的桃園市兒童美術館現正展出《迷你蹦！Mini BOOM！》展覽，邀請大家從微小世界展開豐富的奇幻旅程。展覽精選䄂珍博物館藏品與鈴木貴彥、唐唐發、謝佳瑜、阿部乳坊、陳妍伶五位藝術家作品，讓大人小孩都會感到驚喜不已。而3樓兒童藝術圖書空間則推出《放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展》，邀請大小讀者在閱讀中自由切換自己與世界的距離，打造一個充滿趣味和想像力的閱讀場域！
桃園市兒童美術館在春節期間也特別規劃多場應景活動，包括2月14日（六）的袖珍藝術工作坊「呷甜甜，過好年！」，以及大年初五至初六（2月21日及2月22日）由影子傳奇劇團所帶來的《悟空借扇》皮影戲新春特別演出，團隊以創新形式演繹經典故事，劇中孫悟空變大變小的情節，巧妙呼應展覽所關注的尺度轉換與想像力，邀請大小朋友在表演藝術與展覽主題的交會中，熱鬧迎接馬年的到來。
適逢春節期間，鄰近桃園捷運A17領航站的橫山書法藝術館推出「2025橫山書藝雙年展」，以「運動中的書法──從文人的案頭到諸眾的街頭」為主題，匯集45位國內外藝術家、近百件作品，展現書法融入生活的多元面貌。本展呈現歷代書法名家如王鐸、何紹基、于右任等人的珍貴手跡，也精選胡適、賴和、周夢蝶、李敏勇、蔣勳、舒國治、孫大川等詩人手稿，從文字與思想中感受時代精神與個人風采。
於傍晚17:30起，配合桃園市文化局「Art Lighting II 城市故事館群燈光計畫」，點亮藝術家徐永進〈花開圓滿〉裝置作品以及藝術家谷文達《碑林捌系—先師碑》系列雕塑作品，營造橫山書法藝術館專屬的夜間風景。邀請大家一同感受書法與燈光結合，跳脫書法藝術的既定印象，感知書法與橫山地景的自然氣息。
馬年迎新春，誠摯邀請民眾走訪桃園市立美術館群，展開一趟充滿感知與想像的桃園藝術走春之旅！
