▲新春全家飛首爾，長榮早去晚回滑雪樂園一次玩滿，親子夢幻假期23,900元起。（圖／燦星旅遊提供）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】過年假期還在煩惱要帶孩子去哪裡嗎？ 當長假遇上孩子期待出國的眼神，也許這正是全家一起創造回憶的最好時機。燦星旅遊推出新春限定韓國親子行程，搭配長榮航空「早去晚回」黃金航班，讓假期不被浪費，從落地那一刻開始一路玩到最後一天，滑雪、樂園、文化、美食一次滿足，為全家留下最難忘的新年回憶。

行程主打韓國冬季最受歡迎的戶外滑雪場體驗，貼心包含雪具配備，無論是第一次站上雪地的新手，還是想盡情感受飆雪快感的旅客，都能輕鬆享受滑雪樂趣。看著孩子第一次踏上白雪、開心尖叫的模樣，那份純粹的笑容，就是新年最珍貴的禮物。除了滑雪，行程更安排深受親子族群喜愛的愛寶樂園，結合刺激遊樂設施、動物園與植物園，四季皆有主題慶典，讓大人小孩都能在歡樂中放鬆身心，留下滿滿笑聲與照片。

旅程同時融入文化與特色景點，走進色彩繽紛的松月洞童話村，彷彿置身繪本世界，充滿童心的街景讓人忍不住多按幾次快門；探訪朝鮮王朝最具代表性的景福宮，在宏偉建築與歷史氛圍中感受韓國傳統文化之美；再前往聖水洞感受潮流咖啡廳與文創空間的時尚魅力。購物行程則安排現代OUTLET松島店與韓國連鎖超市，讓旅客一次補齊伴手禮與人氣好物，逛得盡興又輕鬆。

在美食安排上，同樣不馬虎，嚴選韓國人氣料理，包括百年土種人蔘雞湯、經典韓式炸醬麵搭配糖醋肉、滿足五香豬腳等，讓味蕾也成為旅途中最美好的記憶之一。全程堅持不進人蔘保肝行程，拒絕購物壓迫，把寶貴時間真正留給玩樂、拍照與家人相處。

此次新春行程特別選在2月14、15日出發，讓全家一起在韓國迎接新年與情人節。搭乘長榮航空豪華客機「早去晚回」，每人心動價NT$23,900起，立刻搶訂 g.argotrip.tw/rby97r8 現在報名再加碼贈送韓國轉接插頭與5天每日1GB SIM卡，讓旅程更便利無憂。名額有限，錯過只能看著別人的滑雪照片後悔，現在就為全家預約一趟充滿歡笑與感動的新春旅程，讓這次出國成為孩子童年裡最溫暖、最難忘的回憶。