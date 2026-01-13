新春出遊、寒假親子團限時折扣！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！釜山機票單程最低3千起、北海道賞雪一日遊6折起、eSIM 10 元
2026寒假及農曆春假到來，超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷；然而，熱門航點機票多半要價不斐，想找划算的便宜機票，這篇教你怎麼做，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上，讓你一次搞定所有行程。
klook｜新春出遊！10元eSIM+買飯店送飯店一次領、全球飯店96折👉點我搶優惠
Trip.com｜親子週末飯店折扣高達NT$300👉點我搶優惠
KKday｜1月會員日返場！全站94折！85 折起超值專區👉點我搶優惠
KKday｜新春優惠大放送！週週指定目的地５折起、週五點數3倍送👉點我搶優惠
熱搜TOP 1：沖繩機票人氣景點輕鬆玩
航程短、文化相近的沖繩，是國人最愛造訪的熱門旅遊地。就算不請假，也能來個周末快攻、放空一下，想衝一波趕快手刀訂！
✈️Skyscanner 1月機票最低單程$3,251起！熱門日期售罄倒數中👉點我去搶票
🚗kkday沖繩租車｜NISSAN 日產租車｜那覇機場、宮古島、石垣島取車｜領券再折👉點我去預訂
日本一向是台灣人最愛的旅遊首選之一，沖繩更是熱門親子旅遊地。無論是直奔美麗海水族館看鯨鯊、前往最夯的DMM水族館餵水獺，或探索玉泉洞內30萬年歲月所形成的鐘乳石美景......各式人氣景點信手捻來，用甜甜價輕鬆玩沖繩！
✈️Skyscanner沖繩機票 單程最低$3,251起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com沖繩機票 來回最低免8千👉點我去找便宜機票
😍kkday獨家｜沖繩｜叢麗亞樂園1 日門票＋SPA（水療）門票👉點我去買票
😍kkday｜沖繩｜文化王國入場票券｜玉泉洞・王國村・毒蛇博物公園｜獨家優惠👉點我去買票
😍kkday｜沖繩 | DMM Kariyushi 水族館門票｜限時優惠👉點我去買票
😍kkday｜沖繩｜美麗海超值五合一套票・沖繩三合一套票｜NT$679起👉點我去買票
熱搜TOP 2：韓國機票 好逛好買、親子/獨旅都適合
人氣熱搜機票第二名，就是韓國啦！無論是好逛好買的首爾、療癒放空的釜山或濟州島，讓人百去不膩！熱門行程如換上傳統韓服到景福宮一遊，來趟穿梭時光之旅；或到韓國最大遊樂園──首爾樂天世界，找點刺激的樂子；在釜山搭乘濱海列車賞夕陽，結束後再去大啖海鮮打牙祭；最道地的汗蒸幕體驗也不容錯過......讓人好想一再回訪的韓國，機票絕對要撿便宜！
✈️Skyscanner首爾機票 1月單程最低$3,916起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com首爾機票 來回最低$10,996起👉點我去找便宜機票
✈️Skyscanner釜山機票 1月單程最低$2,882起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com釜山機票 來回最低免7千👉點我去找便宜機票
✈️Skyscanner濟州島機票 1月單程最低$3,955起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com濟州島機票 來回最低$6,537起👉點我去找便宜機票
延伸閱讀 》跟著《苦盡柑來遇見你》遊濟州島！黃金油菜花海、海女文化...便宜機票$2230起 熱門景點、遊韓須知一次看｜揪愛Mei推好物
熱搜TOP 3：大阪機票+快通劵 爽玩咚奇剛國度
僅次於沖繩的熱搜日本機票，第二名不是東京，而是大阪。從大阪機場降落，不僅可感受熱鬧街景與美食交織的大阪活力，環球影城更是大小朋友同樂的天堂，剛開幕的全新園區「咚奇剛國度」，任天堂粉絲絕對必訪！
✈️Skyscanner大阪機票 1月單程最低$3,030起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com大阪機票 來回最低$9,945！非紅眼班機！👉點我去找便宜機票
🚄JR關西機場特快HARUKA車票$258起，享景點9折優惠再送eSIM👉點我去買票
😍kkday｜官方授權｜日本環球影城門票、快速通關線上就能訂👉點我去買票
😍kkday｜日本沖繩｜叢麗亞樂園門票👉點我去買票
除了大阪景點外，到此一遊還能順帶造訪周邊城市，無論是走過千年歲月的京都、山海相擁的神戶、群鹿漫步的奈良......各城鎮風情各異，滿足不同旅遊喜好，讓人去幾次都玩不完。
🏢Booking.com｜京都住宿 熱門選擇一次看👉點我去訂房
🏢Booking.com｜大阪住宿 熱門選擇一次看👉點我去訂房
😍klook｜嵯峨野小火車·竹林小徑·友禪光林·奈良公園·伏見稻荷大社·吉伊卡哇本鋪打卡一日遊｜大阪出發👉點我去預約
😍klook｜金閣寺·清水寺·伏見稻荷大社·京都一日遊丨大阪／京都出發👉點我去預約
熱搜TOP 4：泰國機票 放空Chill！海灘日光浴曬到飽
物價親民的泰國，是熱搜機票No.4，像是台灣人最愛的普吉島，擁有不受汙染的細緻白海灘，無論是曬日光浴、玩遍各種水上運動、與熱帶魚群共游，動靜皆宜，每個人都能找到屬於自己的Chill時光。
🏢Booking.com｜普吉島卡塔海灘Villa住宿 熱門選擇一次看👉點我去訂房
😍kkday｜泰國必訪島嶼之旅｜皮皮 &瑪雅灣&蛋島｜限時下殺👉點我去預約
想要感受傳統與現代交織的魅力，那就必訪泰國首都—曼谷，這裡有華麗的大皇宮、宏偉的鄭王廟和臥佛寺，還有全球最大的週末市集「恰圖恰市集」，從手工藝品到當地特色小吃，泰國文化全都縮影於此。此外，有「泰北玫瑰」之稱的清邁，最近人氣超夯，截然不同的氛圍，讓人彷彿穿越時空，步入泰北的靜謐時光，想走慢遊步調，選這裡就對了。
✈️Skyscanner曼谷機票北高直飛 1月單程最低$3,962起👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com曼谷機票直飛 來回最低$5,868搞定👉點我去找便宜機票
✈️Skyscanner清邁機票 1月最低價一鍵搜👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com清邁機票 來回最低$12,001起👉點我去找便宜機票
😍kkday｜清邁出發｜清萊一日遊：黑屋、白廟、藍廟、長頸村｜中文導遊｜限時83折👉點我去預約
😍kkday｜曼谷水上市場一日遊｜丹能莎朵水上市場・美功鐵道市集・安帕瓦螢火蟲｜瘋降6折起👉點我去預約
延伸閱讀 》【泰國旅遊新手懶人包】曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低2千起！餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...
熱搜TOP 5：北海道機票 限定祭典不可錯過
北海道現在這段時間，正好是旅遊的超級旺季。除了支笏湖冰濤節（1/31-2/23期間限定祭典），是不可錯過的冬季祭典，也可以前往洞爺湖欣賞一望無際的湖光山色，是北海道三大名景之一，周邊的滑雪場體驗北海道的優質粉雪，無論是規劃親子小旅行，或想享受一場身心都被妥帖安放的療癒之旅，體驗最完整的北海道冬季風情！
✈️Skyscanner札幌千歲機票 單程最低$4,581起，多地出發👉點我去找便宜機票
✈️Trip.com札幌千歲機票 來回最低萬元搞定👉點我去找便宜機票
🏢札幌市區住宿 熱門選擇一次看👉點我去訂房
😍klook｜豊平峽＆定山溪＆洞爺湖＆昭和新山＆羊蹄山名水公園一日遊｜札幌出發｜👉點我去預約
😍klook｜登別洞爺湖一日遊 - 札幌出發（英文 / 中文導遊)｜限時7折起｜👉點我去預約
😍klook｜早鳥優惠7折｜北海道旭山動物園&聖誕樹&白鬚瀑布或四季彩&精靈露臺或青池一日遊|札幌出發👉點我去預約
😍klook｜冬季限定6折起｜北海道經典人氣一日遊&北海道冬季趣味一日遊（可選雪地摩托體驗）｜中英文導遊｜札幌出發｜👉點我去預約
