新春刮刮樂開賣！台彩推出「5款新品」總獎金破222億元

民眾買彩券。示意圖。廖瑞祥攝



年關將近，不少人都會想在這段時間試試手氣，台彩公司看準這波熱潮，今（1/20）日推出5款刮刮樂新品，其中最受矚目的，是年度最高頭獎的「2000萬超級紅包」，單張售價2000元，頭獎2000萬元共10個、百萬元獎項多達1200個，總中獎率達69.33％。

台灣彩券說明，「2000萬超級紅包」總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎數、百萬獎數、總獎金與總獎項都是史上最多，延續去年規模配，鎖定想拚高額獎金的消費族群。台彩總經理謝志宏指出，這款刮刮樂每年都備受期待，今年頭獎與百萬獎數量上持續拉高，讓更多民眾有機會中大獎。

廣告 廣告

馬年新春即將來到，台彩推出最新5款刮刮樂。翻攝自台彩官網

同樣備受矚目的，還有年度生肖限定、總中獎率100％的「金馬獎」，每張售價500元，張張有獎，頭獎300萬元共14個，較去年增加1個，總獎金高達25.5億元，為歷來「金系列獎」中頭獎數與總獎金最多的一款。台彩指出，自民國103年起固定於春節前推出「金系列獎」刮刮樂，因中獎率高、寓意吉利，常被民眾選作走春或圍爐的伴手禮。

馬年新春即將來到，台彩推出最新5款刮刮樂。翻攝自台彩官網

此外，還有3款應景新品同步亮相，其中包括每張售價200元的「金好鑽」，以鑽石與金條為設計主軸，財富感十足，頭獎200萬元共8個，總中獎率34.5％；同為200元的「金馬報喜」，以新春造型的Q版小馬拜年，風格俏皮，最高獎金10萬元多達550個，平均每兩張就有一張中獎，總中獎率50.35％；售價100元的「財源滾滾」，主打可愛招財設計，頭獎30萬元共有7個，總中獎率33％。

馬年新春即將來到，台彩推出最新5款刮刮樂。翻攝自台彩官網

馬年新春即將來到，台彩推出最新5款刮刮樂。翻攝自台彩官網

馬年新春即將來到，台彩推出最新5款刮刮樂。翻攝自台彩官網

台彩也補充，這次5款新品百萬元（含）以上獎項合計1232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2460萬個。截至目前115年度已推出10款刮刮樂新品，千萬元（含）以上獎項達18個。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂