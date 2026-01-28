新春前夕助就業 虎尾就業中心多元徵才結合公益與永續

虎尾就業中心將於2月4日下午辦理「衣舊暖薪年．共享永續緣」現場徵才暨公益宣導活動，結合企業徵才與多元體驗服務，協助民眾把握新春就業機會。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為協助民眾在農曆春節前掌握就業契機，並推廣公益關懷與永續理念，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心將於2月4日下午辦理「衣舊暖薪年．共享永續緣」現場徵才暨公益宣導活動，結合企業徵才、政府資源宣導及多元體驗服務，邀集台塑勝高、矽品精密、麥當勞等企業到場徵才，並同步規劃春聯揮毫、視障按摩、二手衣物重製DIY及塔羅占卜等公益與互動體驗，打造兼具就業媒合、公益關懷與永續教育的友善就業服務場域，讓民眾在輕鬆氛圍中找工作、做公益、學永續。

本次活動除安排台塑勝高、矽品精密及麥當勞到場徵才外，亦規劃多項深受民眾喜愛的公益與體驗服務，包括提供春聯揮毫客製化預約，讓民眾在新春前夕帶回專屬迎春祝福；以及免費視障按摩體驗，以實際行動支持視障朋友就業，另當天還有「布一樣的價值」二手衣物重製DIY活動，透過手作體驗，讓民眾認識二手衣物再利用的可能性，實踐循環經濟與永續生活理念；此外，現場亦規劃塔羅占卜體驗，增添活動互動性與趣味性。

活動現場同時設有二手衣物索取與交流專區，主要提供給有實際需求的求職朋友使用，並同步宣導勞動部「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服裝服務計畫」，該計畫針對經評估確有需求的求職民眾，每人每年以一次為限，最高可補助新臺幣2,500元，用於購置合適的衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品；另於求職及面試期間，亦可申請餐食及交通費補助，每人每次上限300元、每月上限1,200元，每年最高補助3,600元，降低求職過程中的經濟負擔。

虎尾就業中心廖家偉主任表示，中心1月至今已辦理八場次單一徵才活動，為迎接勞動力高齡化社會來臨，虎尾就業中心今年起也與雲林縣銀髮人才服務據點整合資源通力合作，提供更貼近銀髮族需求的就業媒合與諮詢服務，協助銀髮人才重返職場；至二月年節前仍將持續與企業合作，陸續辦理矽品精密、昱文食品、敏泓企業社、隆澤有限公司、富喬工業、台灣必成及昀諭商行（美客餐飲－麥寮養鍋旗艦店）、台塑勝高、和德昌、徐記商行（全家便利商店）、台灣托佑、台榮產業、旭成食品行等14場單一徵才活動，預計釋出近500個工作機會，歡迎求職、轉職民眾踴躍參與；更多訊息可洽詢虎尾就業中心或加入虎尾就業中心獲得更多求職、創業、職訓訊息。