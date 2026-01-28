新春前夕搶工作也做公益！ 虎尾就業中心徵才結合永續暖心登場
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆新年前夕，就業不再只是找一份工作。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心將於2月4日下午辦理現場徵才暨公益宣導活動，結合企業徵才、弱勢關懷與永續行動，打造一站式就業服務場域，協助民眾把握年節前轉職契機，也讓求職過程成為串連社會溫度的起點。
虎尾就業中心表示，本次「衣舊暖薪年．共享永續緣」活動以「找工作、做公益、學永續」為核心主軸，邀集台塑勝高、矽品精密及麥當勞等企業進駐徵才，提供多元職缺，讓求職民眾可於同一時間完成職缺諮詢、投遞履歷與媒合面談，提升就業效率，縮短求職等待期。
除企業徵才外，活動亦規劃多項結合公益與體驗的服務內容，包括春聯揮毫客製化預約，讓民眾在新春前夕帶回象徵祝福與希望的春聯；並提供免費視障按摩體驗，以實際行動支持視障朋友穩定就業，讓公益不只是口號，而是具體行動。
同時推出「布一樣的價值」二手衣物重製DIY活動，透過手作體驗，引導民眾重新認識二手衣物的再生可能，實踐循環經濟與永續生活理念；另安排塔羅占卜互動體驗，為活動增添趣味與親和力，吸引更多民眾走進就業中心、認識政府資源。
現場亦設置二手衣物索取與交流專區，優先提供有實際需求的求職朋友使用，並同步宣導勞動部「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服裝服務計畫」。經評估確有需求者，每人每年可申請一次，最高補助新臺幣2,500元，用於購置面試所需衣著、鞋襪、剪髮或基本美容清潔用品，協助求職者以更完善狀態迎向職場。
虎尾就業中心主任廖家偉指出，中心今年1月至今已辦理8場單一徵才活動，並因應勞動力高齡化趨勢，自今年起結合雲林縣銀髮人才服務據點資源，提供更貼近銀髮族需求的就業媒合與諮詢服務。至二月年節前仍將持續與企業合作，陸續辦理14場單一徵才活動，預計釋出近500個工作機會，歡迎求職與轉職民眾踴躍參與。
