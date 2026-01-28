新春前夕 虎尾就業中心二月四日多元徵才一次到位

新春前夕，虎尾就業中心二月四日下午舉辦多元徵才暨客製化春聯等一次到位，歡迎民眾踴躍參加。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

勞動部虎尾就業中心為協助民眾農曆春節前把握就業契機，並推廣公益關懷與永續理念，二月四日下午辦理「衣舊暖薪年‧共享永續緣」現場徵才暨公益宣導活動，同時提供春聯揮毫客製化預約及免費視障按摩體驗、二手衣物重製DIY活動，歡迎民眾踴躍參加。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，二月四日多元徵才，以「找工作、做公益、學永續」為主軸，結合企業徵才、政府資源宣導與多元體驗服務，打造兼具實用性與趣味性就業服務場域，期透過輕鬆親民方式，吸引更多民眾走進就業中心，認識政府資源、掌握就業機會，實踐環保與共享精神，讓求職不只找工作，更是溫暖的社會連結。

廖家偉說，活動安排台塑勝高、矽品精密及麥當勞等到場徵才，亦規劃多項深受民眾喜愛的公益與體驗服務，包括春聯揮毫客製化預約，讓民眾帶回專屬迎春祝福，以及免費視障按摩體驗支持視障朋友就業，還有「布一樣的價值」二手衣物重製DIY，透過手作體驗認識二手衣物再利用的可能性，實踐循環經濟與永續生活理念，現場規劃塔羅占卜體驗增添互動性與趣味性。

活動現場設有二手衣物索取與交流專區，同步宣導「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服裝服務計畫」，計畫針對經評估有需求的求職者，每人每年一次為限，最高可補助二千五百元，用於購置衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品；另於求職及面試期間，亦可申請餐食及交通費補助，每人每次上限三百元、每月上限一千二百元，每年最高補助三千六百元，降低求職過程中的經濟負擔；更多訊息可洽詢虎尾就業中心或虎尾就業中心臉書，獲得更多求職、創業、職訓訊息。