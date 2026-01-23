新春博好運 台中百貨福袋按摩椅、鑽戒豪禮多多

台中中友百貨與插畫家KINGJUN合作，以聯名行李箱，做為福袋外箱，23日開賣，20分鐘完售。（圖：中友百貨提供）

迎接2026金馬年，台中市百貨業新春福袋，豪禮多多，中友百貨與插畫家KINGJUN合作，以聯名行李箱做為福袋外箱，共168袋，每袋價值超過8888元，23日開賣，20分鐘完售，台中廣三SOGO主推1680元拚15萬元鑽戒，新光三越台中店則祭出價值52萬元鑽戒與電動舒適椅等豪禮，邀民眾買福袋博好運。

台中中友百貨壓歲檔期登場，與人氣插畫家KINGJUN合作，獨家推出中友百貨 × KINGJUN聯名行李箱做為福袋外箱（20吋，市價2980元），今年首度保留給金級會員加價預購，金級會員持中友APP及當日單筆滿3688元發票，可以現金1980元購買，共168袋， 每袋價值超過8888元，有機會抽中瑪謝律動i享受運動椅、OGAWA WOW！減壓沙發2.0、OSIM智能腿腿樂3、任天堂Switch遊戲機等大獎，23日開賣，大排長龍，20分鐘就完售。

春節「買福袋、搏好運」，已成為全民迎新春重要儀式，新光三越台中店推出「馬躍新境好運福袋」與「金馬奔騰福箱」雙款預購，分別於2月5日及2月9日上午10時在APP準時開賣。消費者只需扣skm points 100點，即可以1000元預購福袋，限量300份，3000元預購福箱，限量200份。新光三越台中店表示，今年大獎陣容奢華，最大獎為價值52萬元的一克拉鑽石戒指，另有價值21.7萬元的電動舒適椅、Gogoro電動機車及高雄日航酒店住宿券等500個獎項。此外，新光三越更祭出點數放大術，扣100點就有機會抽中價值299萬元的Benz EQE300電動名車。

新春博好運，台中廣三SOGO福袋主推1680元，拚15萬元鑽戒。（圖：台中廣三SOGO提供）

台中廣三SOGO則推出「奔馬迎新 福滿袋」，將於 2月7日上午10:30 準時開賣憑證，民眾持APP扣60點加1,680元即可購買，限量300份。廣三SOGO主打超高CP值與夢幻大獎，每組皆含 20吋多功能行李箱，配備海關鎖、飲料杯架、手機支架、避震止滑輪、置物掛鉤與擴充設計，實用度滿分，整組內容物總價值超過 6,800元，讓消費者買福袋也能直接回本。此外，廣三SOGO福袋還能雙重抽獎，第一重可抽多項人氣家電與熱銷好物，包括 OGAWA全能溫熱氣壓按摩椅墊、FUJI小姿足美腿機等。第二重壓軸再加碼夢幻大獎，將抽出金鈿紅碧璽鑽石戒指，價值15萬9800元，及高島沙發按摩椅等。台中百貨業火力全開，讓消費者袋福袋財，好運一整年！（寇世菁報導）