新春參拜關渡宮 FUN玩恐龍樂園 北投警管制作為 馬 上報你知

MEITU 20260210 094830095 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】115年度農曆春節連續假期期間，因應關渡宮新春祈福走春活動及關渡大型恐龍樂園開放民眾購票觀賞，為維護周邊交通秩序順暢及安全，北投分局運用警力和民防義警等人員，依現場車流狀況，於周邊道路實施疏導及管制，相關作為如下：

一、管制時間：115年2月16日(除夕)22時至翌日2時、2月17日(初一)7時至19時、2月18日至2月22日(初二至初六)均為8時至18時。

二、管制區域：

（一）中央北路4段601巷、知行路(自關渡宮牌樓前至大南汽車修理廠)間，採單向通行管制，車輛只准出不准進，惟聖景路至聖景社區維持雙向通行。

（二）欲往關渡宮車輛須由關渡路及知行路進出(關渡宮停車場滿場車流溢至周邊道路時，彈性管制車輛進入關渡路)；另循關渡路進入之車輛(除前往關渡自然公園外)，一律強制右轉知行路260巷道往關渡宮。

（三）關渡宮停車場啟動滿場機制時，知行路圓環實施車輛總量管制措施，禁止車輛進入關渡宮，並引導車輛繞行至立德路、立功街口替代停車場。

（四）知行路(關渡宮牌樓至停車場間道路)實施「人車分道」管制，以維護民眾安全。

三、管制地點：

（一）中央北路、大度路口(禁止往聖景路，住戶進出除外)。

（二）知行路圓環(關渡宮停車場啟動滿場機制時，實施車輛總量管制措施，並引導車輛繞行至立德路、立功街口替代停車場)。

（三）大度路、關渡路口(壅塞時，管制淡水往臺北方向來車禁止右轉關渡路，請由內側車道至大度、立德路口迴轉，再沿大度路陸橋下方道路前往關渡宮)。

（四）大度路、知行路口(壅塞時，管制進入知行路，統一改由關渡路接知行路260巷，再左轉知行路往關渡宮)。

（五）關渡路、知行路260巷口(強制右轉，禁止直行關渡路，住戶進出除外)。

（六）承德路7段401巷(禁止車輛進入關渡防潮堤)。

四、活動替代道路：如淡水與北投關渡間南北方向交通發生壅塞狀況，請民眾車輛避開大度路，另循「替代道路」通行，即淡水←→小坪頂←→稻香路←→中央北路←→大業路←→洲美快速道路←→市區，以免行車受阻。

五、停車資訊：

（一）關渡宮水岸停車場(農曆春節期間採計時收費)。

（二）立功、立德路口汽車停車場。

（三）關渡自然公園停車場。

廣告 廣告

MEITU 20260210 094858092 300x225 1

北投分局表示，有鑑於往年春節期間，自行駕車前往關渡宮參拜的民眾，礙於關渡宮水岸停車場停車空間有限，經常耗費許多時間排等，因此建議民眾可搭乘捷運紅線於關渡站下車，由捷運關渡站1號出口沿大度路3段301巷步行至關渡宮，僅900公尺，步行約10至15分鐘(已設置行人導引牌面及廟寺宮燈指引)，亦可於1號出口前轉乘302、133、小23接駁公車，有停靠於「關渡碼頭」站及「關渡宮」站，更加快速抵達想去的地方，相對方便又經濟！

春節假期，北投分局不打烊！提醒用路人行經路口應遵守「慢、看、停」原則，禮讓行人優先通行；行車勿超速、勿飲酒上路；行駛時應遵守交通標線標誌及號誌之運行。另外，若接獲不明來電，請保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線查證。北投分局關心市民朋友交通及財產安全，祝馬到成功迎福來！